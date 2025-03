Wie uns der Audionext-Vertrieb mitteilt, feiern auf der kommenden World of Headphones in Heidelberg gleich zwei Produkte aus dem hauseigenen Vertriebsportfolio ihre Europapremiere: ein Kopfhörerverstärker von Luxsin und ein Kopfhörer von Sendy Audio.

Luxsin Audio X9: Kopfhörerverstärker mit DAC

Der Luxsin Audio X9 ist ein Produkt des Eversolo-Entwicklungsteams. Es handelt sich dabei um einen höchst ambitionierten Headphone-Amp/DAC, der sich auf hochauflösende Daten (PCM bis 32 Bit/768 kHz, DSD512) versteht und mit einer audiophilen Lautstärkeregelung über Widerstandsnetzwerk (R2R) ausgestattet ist.

Audionext konnte ein erstes Beta-Testgerät vom Hersteller ergattern und wird dieses auf der Ebene 3 in der „Kathedrale“ des Heidelberger Tankturms – wo die World of Headphones ausgerichtet wird – präsentieren.

Sendy Audio Aiva 2: Gutes noch besser gemacht

Ebenfalls Europapremiere feiert der neue Aiva 2, das Nachfolgemodell des Aiva von Sendy Audio. Was am Aiva 2 gegenüber dem Vorgänger neu ist, erfahren Sie ausführlich in unserer Newsmeldung vom 3. März. Ebenda finden Sie auch einen Link zu unserem Testbericht Sendy Audio Aiva.

Wo und wann?

Tankturm Heidelberg, Ebene 3

Eppelheimer Straße 46 | 69115 Heidelberg

Samstag, 15. März 2025, 10 – 18 Uhr

Web: https://www.highendsociety.de/woh-heidelberg.html

