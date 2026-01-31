KI im HiFi-Bereich? Man wird sich wohl an den Gedanken gewöhnen müssen. Mit dem X8 erweitert Luxsin sein Portfolio um einen Pre-DAC und Kopfhörerverstärker, der mit KI-gestützter Signalanpassung aufwartet und mithilfe von Kunden- und Nutzerfeedback entwickelt worden sei, so der Hersteller. Die gute Nachricht vorab: „KI“ dient hier lediglich der Bequemlichkeit – sie „übersetzt“ Kundenwünsche in EQ-Einstellungen.

Intelligent und individuell

Rund ein halbes Jahr nach der Einführung des X9 (siehe unsere Newsmeldung) präsentiert Luxsin also ein weiteres DAC/Kopfhörerverstärker-System. Der X8 will die Zuverlässigkeit und klangliche Performance liefern und gleichzeitig neue Möglichkeiten der individuellen Klangabstimmung eröffnen – und so kombiniert der Luxsin X8 eine aufwendige DAC-Architektur mit umfangreicher DSP-Funktionalität und KI-gestützter Steuerung. Ein Analogeingang wie beim X9 ist allerdings nicht mit an Bord.

Acht Wandlerchips

Im Zentrum der Wandlung steht ein paralleler Dual-Mono-DAC-Aufbau mit insgesamt acht Cirrus-Logic-CS43198-Wandlern. Pro Kanal arbeiten im Luxsin X8 jeweils vier Chips parallel, wobei linke und rechte Seite vollständig getrennt aufgebaut sind – inklusive Stromversorgung, Layout und Signalführung. Die präzise Summierung der analogen Ausgangssignale soll Rauschen minimieren und dergestalt Dynamik und Feinzeichnung verbessern helfen.

EQ mit KI

Ein Alleinstellungsmerkmal des Luxsin X8 dürfte das KI-gestützte EQ-System sein: Über App und Web-Oberfläche lassen sich per Text- oder Sprachbefehl personalisierte Klangprofile erstellen. Der X8 ist zudem in der Lage, Kopfhörer hardwareseitig an definierte Zielkurven anzugleichen, darunter auch an die Harman-Referenz. Grundlage hierfür bildet eine Datenbank mit mehr als 2500 Kopfhörermodellen. Presets können gespeichert und gewechselt werden, um unterschiedliche Klangcharaktere gezielt abzurufen.

Leistungsbereit

Der Verstärkerbereich des Luxsin X8 sei auf hohe Leistungsreserven und niedrige Verzerrungen ausgelegt, so der Hersteller. Zum Einsatz kommen OPA1612-Operationsverstärker und TPA6120A2-Verstärkerchips, die bis zu 4800 Milliwatt pro Kanal bereitstellen. Eine variable lineare Stromversorgung trennt Digital- und Analogsektionen konsequent voneinander.

User Interface

Die Bedienung des X8 erfolgt über einen 4-Zoll-Touchscreen, ergänzt durch App-, Web- oder optionale Fernbedienungssteuerung. Individuelle Einstellungen lassen sich getrennt für jeden Ausgang speichern.

Anschlussseitig bietet der Luxsin X8 USB-B, USB-C, optische und koaxiale Digitaleingänge sowie IIS. Hinzu kommen WLAN und Bluetooth für die Systemintegration sowie ein 12-Volt-Trigger. Die interne Plattform aus HiFi-5-DSP und ARM-Dual-Core-Prozessor ist laut Luxsin auf zukünftige Funktionserweiterungen ausgelegt, Firmware-Updates erfolgen per Over-the-Air-Update. Wer seinen Kopfhörer andocken möchte, kann dies auf drei Wegen: 6,35 mm (unsymmetrisch), 4,4 mm (symmetrisch) und 4-Pin-XLR (symmetrisch).

Der Preis des Luxsin X8 beträgt 699 Euro.

