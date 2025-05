Anlässlich des 100-jährigen Bestehens präsentiert Luxman mit dem P-100C einen neuen Kopfhörerverstärker, der den Auftakt zur sogenannten Centennial-Serie bildet. Der Luxman P-100C wurde vollständig in Japan entwickelt und wird auch dort hergestellt.

Kopfhörerkultur in Japan

Kopfhörer haben in Japan traditionell einen besonderen Stellenwert. Platzmangel in den Wohnungen, das Bedürfnis nach Rücksichtnahme und lange Arbeitswege haben das individuelle Musikhören über Kopfhörer schon früh etabliert. Hersteller wie Luxman haben diese Kultur über Jahrzehnte mitgeprägt. Der neue Luxman P-100C steht in dieser Tradition und führt sie technologisch fort.

Luxman P-100 C – Technisches Konzept

Der P-100C basiert auf einer vierkanaligen, vollsymmetrischen Verstärkerarchitektur. Zudem besteht die Möglichkeit, zwei Geräte in einer sogenannten Parallel-BTL-Konfiguration zu betreiben, bei der jeder Verstärker als Monogerät arbeitet. Durch diese Betriebsart sollen sich noch höhere Dynamikreserven und eine verbesserte Kanaltrennung ergeben.

Technisch stellt der Luxman P-100C einen Übergang von der bisherigen ODNF-Technologie zur LIFES-Plattform dar (Luxman Integrated Feedback Engine System). Ziel der Entwicklung war es, Verzerrungen zu reduzieren und gleichzeitig die klangliche Natürlichkeit zu bewahren. Die Implementierung erfolgt mithilfe neu konzipierter FET-Schaltungen und hochwertiger Bauteile, wodurch unter anderem das Signal-Rausch-Verhältnis verbessert wurde – nämlich um 3 dB. Verzerrungen konnten gegenüber der ODNF-Schaltung um weitere 50 % reduziert werden, so die Japaner.

Ein weiteres Merkmal ist das neu eingeführte Lautstärkeregelungssystem LECUA-EX, das eine besonders feine Pegelanpassung in 200 Stufen erlaubt. Die Steuerung erfolgt über einen Drehgeber mit präziser Mechanik. Zusätzlich lassen sich Empfindlichkeit und Kanalausgleich individuell anpassen.

Der Luxman P-100C unterstützt verschiedene Anschluss- und Betriebsarten:

Balanced Output (BTL) für hohe Kanaltrennung und reduzierte Verzerrungen

Unbalanced Output (parallel) für erhöhte Ausgangsleistung

Parallel Unbalanced Mode mit getrennter Masseführung für verbesserte Stereotrennung

Parallel BTL Balanced Mode: Hierfür werden zwei P-100C gebraucht, die dann jeweils im Monobetrieb arbeiten – für „die ultimative Eskalationsstufe im High-End-Kopfhörerbereich“, wie Luxman sich ausdrückt

Stromversorgung

Der Luxman P-100C verfügt über ein sogenanntes „Loopless“-Gehäusedesign zur Minimierung elektromagnetischer Störungen und Resonanzen. Hier der Blick ins Innere:

Zwei getrennte Netzteile für die linken und rechten Kanäle sowie weitere Transformatoren für die Steuerkreise bilden die Basis der Stromversorgung. Ergänzt wird dies durch acht Kondensatoren mit hoher Kapazität (in Summe 53200 μF), die die separate Versorgung der Verstärker- und Treiberstufen sicherstellen.

Verfügbarkeit und Preis

Der Luxman P-100C ist ab sofort im Fachhandel erhältlich. Der Preis ist so ambitioniert wie das Gerät: 12.990 Euro

Kontakt

IAD GmbH

Johann-Georg-Halske-Straße 11

41352 Korschenbroich



Telefon: +49(0)2161 - 617830

E-Mail: service@iad-gmbh.de

Web: https://www.luxman-deutschland.de/