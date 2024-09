Luxman ergänzt seine „Generation Z“ um einen dritten Vollverstärker, der innerhalb der Z-Serie das Einstiegsmodell darstellt. Im Vergleich zu seinen größeren Geschwistern L-507Z und L-509Z kommt der neue Luxman L-505Z zu einem etwas günstigeren Preis – und dennoch mit vielen audiophilen Features.

Vollverstärker Luxman L-505Z – das Innenleben

Der neue L-505Z von Luxman ist der kleinere Bruder des von uns schon getesteten L-507Z. Er zeigt sich als auftrennbarer, rein analoger Vollverstärker. Zugespielt wird über fünf Line-Eingänge (4 x Cinch unsymmetrisch, 1 x XLR symmetrisch) und einen Phonoeingang, der MM- wie MC-Systemen Zutritt bietet. In der Eingangsstufe arbeiten die von Luxman entwickelten LIFES-Module, die eine besonders effektive und störungsfreie Gegenkopplung mit sich bringen sollen.

Die Ausgangsstufe wurde mit einer dreistufigen Gegentaktkonfiguration unter Verwendung hochwertiger Darlington-Transistoren realisiert. In Class-AB bringt der neue Luxman-Amp pro Kanal eine Leistung von 100 Watt an 8 Ohm und 150 Watt an 4 Ohm. Zwei Lautsprecherpaare lassen sich anschließen und alternierend oder gleichzeitig betreiben.

Retro-Feeling

Für ordentlich Retro-Feeling sorgen die großen VU-Pegelanzeigen, in deren Mitte eine Sieben-Segment-Anzeige die eingestellte Lautstärke anzeigt. Die Lautstärke wird über eine 88-stufige Widerstandskaskade geregelt. Sowohl die Hintergrundbeleuchtung der VU-Meter als auch die LED-Anzeige können mit der Fernbedienung abgeschaltet werden.

Kopfhörerfreunde wird es freuen, dass es nun nicht nur einen standardmäßigen 6,3-mm-Ausgang, sondern auch einen symmetrischen 4,4-mm-Port mit getrennter Masseführung für noch bessere Kanaltrennung gibt. Und wie es sich für einen Retro-Boliden geziemt, gibt es natürlich auch Drehregler für Höhen, Tiefen und Balance – inklusive schaltbarem Bypass für Puristen.

Preis und Verfügbarkeit

Der 22,5 Kilogramm schwere Luxman L-505Z ist ab sofort zum Preis von 6.790 Euro erhältlich. Das größere Modell Luxman L-507Z hatten wir – wie erwähnt – schon im Test.

Kontakt

IAD GmbH

Johann-Georg-Halske-Straße 11

41352 Korschenbroich



Telefon: +49(0)2161 - 617830

E-Mail: service@iad-gmbh.de

Web: https://www.luxman-deutschland.de/