100 Jahre Klangkultur: Luxman feiert mit dem „L-100 Centennial“-Vollverstärker

Ein Jahrhundert HiFi-Geschichte: Da kann man kurz mal ehrfürchtig innehalten. Luxman bringt zum Jubiläum nicht einfach nur ein weiteres Produkt heraus, sondern gönnt sich ein echtes Statement: den Luxman L-100 Centennial. Zugleich markiert der Vollverstärker den Auftakt zur neuen Centennial-Serie, so der deutsche Vertrieb IAD.

Luxman L-100 Centennial: Konsequent Class-A

Im Fokus steht beim neuen Luxman-Amp offensichtlich nicht der Anspruch, mit maximaler Ausstattung oder Sinusleistung zu glänzen, sondern Musik möglichst unverfälscht, souverän und glaubwürdig wiederzugeben. Denn: Der Bolide setzt auf eine konsequent realisierte Class-A-Schaltung. Bekanntermaßen kann man ja auch mit 2 x 20 Watt an 8 Ohm (bzw. 2 x 40 Watt an 4 Ohm) wunderbar musizieren.

Konstruktiver Aufwand

Im Detail zeigt sich ein deutlicher konstruktiver Aufwand: Mit der aktuellen Generation der hauseigenen Gegenkopplungsschaltung LIFES 1.1 verfolgt Luxman das Ziel, Verzerrungen zu reduzieren, ohne den musikalischen Fluss zu beeinträchtigen. Ergänzt wird das durch die Lautstärkeregelung LECUA1000, die mit 88 fein abgestuften Schritten arbeitet und direkt in den Signalweg integriert ist. Auch bei niedrigen Lautstärken soll die Wiedergabe dadurch differenziert und stabil bleiben.

Ausstattung

Trotz seines puristischen Ansatzes ist der Luxman L-100 Centennial alltagstauglich ausgestattet. Vier Line-Eingänge, zwei symmetrische Anschlüsse sowie eine integrierte MM/MC-Phonostufe ermöglichen die Einbindung unterschiedlichster Quellen. Hinzu kommen Vor-/Endstufentrennung, Klangregelung, Loudness-Funktion und mehrere Kopfhörerausgänge – darunter eine 4,4-mm-Pentaconn-Buchse für eine verbesserte Kanaltrennung. Digitale Eingänge glänzen allerdings durch Abwesenheit.

Eigenständig

Optisch bleibt sich Luxman treu und setzt mit dem L-100 Centennial gleichzeitig ein Zeichen. Die klassische silberne Front, die großen, „warm“ illuminierten VU-Meter und das Centennial-Emblem verbinden Tradition mit einem eigenständigen Auftritt. Im Inneren sorgen Maßnahmen wie ein Loop-less-Chassis, speziell entwickelte Relais und optimierte Leiterplatten für möglichst geringe Störeinflüsse im Signalweg.

Preis und Verfügbarkeit

Der Vollverstärker Luxman L-100 Centennial ist ab sofort erhältlich, die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 11.990 Euro.