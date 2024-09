Der japanische Hersteller Luxman kündigt mit dem DA-07X einen neuen Referenz-DAC an. Er präsentiert sich in einem eleganten Gehäuse mit flacher Bauweise – und beherbergt Wandlerchips des Herstellers Rohm.

Luxman DA-07X: Hi-Res ist sein Metier

Luxman hat sich für Rohm-Wandler entschieden, da diese – so der Hersteller – unter anderem exzellente dynamische Eigenschaften mitbringen. Gleich zwei der edlen Rohm-Chips BD34301EKV kommen in einer Dual-Mono-Konfiguration zum Einsatz – und ermöglichen die Wandlung von PCM-Daten bis 32 Bit/768 kHz sowie DSD512. Auch MQA wird vollständig dekodiert.

Ausgangsstufe und Anschlussfeld

In der analogen Ausgangsstufe setzt Luxman auf symmetrische Strom-/Spannungswandler, sie verarbeiten die Differenzausgänge jedes DAC-Chips unabhängig voneinander. Das soll Verzerrungen minimieren und ein maximal natürliches Klangbild mit sich bringen. Außerdem habe man diverse Optimierungsfunktionen integriert, so werden z.B. nicht benötigte Signalpfade deaktiviert, um Rauschen zu minimieren und die Klangqualität der analogen Ausgänge zu verbessern.

Der neue Luxman DA-07X zeigt sich mit einem praxisgerechten Anschlussfeld. So gibt es sechs Eingänge (USB, AES/EBU sowie jeweils zweimal S/PDIF optisch und koaxial), aber auch je einen optischen und koaxialen Digitalausgang zum Durchschleifen eingehender Signale. Das gewandelte Signal steht sowohl symmetrisch (XLR) wie unsymmetrisch (Cinch) zur Verfügung.

Robust und schirmend

Die Elektronik des DA-07X residiert in einem – so Luxman – robusten und hochwertig verarbeiteten Gehäuse. Dank massiver Gusseisenfüße und einer extradicken Grundplatte aus Stahl soll es Vibrationen effektiv mindern. Die Frontplatte wiederum kommt in weißgestrahltem Aluminium, ein OLED-Display dient als Schnittstelle. Zudem biete Luxmans neuer Flaggschiff-Wandler ein abgeschirmtes Gehäuse, das digitale und elektromagnetische Störungen wirksam blockiere und so die Reinheit des Audiosignals schütze, so die Japaner.

Preis und Verfügbarkeit

Der Luxman DA-07X wird im Laufe des Monats September erhältlich sein – zum Preis von 7.490 Euro.

Kontakt

IAD GmbH

Johann-Georg-Halske-Straße 11

41352 Korschenbroich



Telefon: +49(0)2161 - 617830

E-Mail: service@iad-gmbh.de

Web: https://www.luxman-deutschland.de/