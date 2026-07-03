Luxman D-100 Centennial: Der SACD-Referenzplayer zum Hundertjährigen

Die japanische Traditionsmanufaktur Luxman feiert ihr hundertjähriges Bestehen mit einem echten Statement für physische Tonträger: Der neue Luxman D-100 Centennial besetzt – nicht zuletzt auch preislich – die Referenzposition der Digitalplayer und D/A-Wandler der Japaner und schlägt sozusagen eine Brücke zwischen traditionellem Maschinenbau und moderner Digitaltechnik.

Luxman D-100 Centennial: Massiver Tresorbau

Dass Luxman beim Auslesen digitaler Tonträger nichts dem Zufall überlässt, zeigt der Blick auf die Mechanik. Laut Luxman kommt im D-100 Centennial die neueste Evolutionsstufe des hauseigenen Laufwerksmechanismus zum Einsatz, getauft auf den Namen LxDTM-i (Luxman Disc Transport Mechanism improved).

Um den Laser vor störenden Vibrationen zu schützen, kapseln die Entwickler das Laufwerk in einer fast schon tresorartig anmutenden Konstruktion. Eine fünf Millimeter starke Stahlplatte als Abdeckung sowie Seitenrahmen und Bodenplatten aus jeweils acht Millimeter dickem Aluminium formen eine verwindungssteife Einheit, die direkt mit dem Hauptchassis verankert ist.

ROHM-DACs im Doppelpack plus LIFES-Konzept

Im digitalen Maschinenraum vertraut Luxman auf die Zusammenarbeit zweier DAC-Chips des Halbleiterspezialisten ROHM, die in einer strikten Dual-Mono-Konfiguration die Wandlung des Digitalsignals übernehmen. Die daran anschließende analoge Ausgangsstufe feiert eine Premiere: Es ist der erste SACD-Spieler des Hauses, der auf die komplett runderneuerte LIFES-Verstärkerarchitektur setzt. Diese Gegenkopplungs-Technologie soll Verzerrungen im Keim ersticken, ohne den natürlichen Fluss des Musiksignals durch zu harte Korrekturen zu beeinträchtigen, so Luxman.

Schnittstellen und Funktionen

Neben seiner Funktion als CD- und SACD-Spieler lässt sich der D-100 Centennial über koaxiale und optische S/PDIF-Inputs sowie einen hochauflösenden USB-Eingang auch als externer DAC für Musikserver oder Streamer nutzen. Ebenso ist es möglich, ihn als reines CD-Laufwerk einzusetzen. Auf der Ausgangsseite warten weit auseinander liegende, massiv verschraubte Cinch-Buchsen sowie symmetrische XLR-Anschlüsse von Neutrik auf standesgemäße Verkabelung. Ein großformatiges OLED-Display an der Front sowie gusseiserne Gerätefüße runden das mit einem dezenten Jubiläums-Emblem verzierte Gehäuse ab.

Verfügbarkeit und Preis

Der SACD-Player und DAC Luxman D-100 Centennial ist bereits erhältlich – und zwar zum Preis von 19.990 Euro.

Wir konnten den Player übrigens schon auf der Wiener High End in Augenschein nehmen – dort spielte er zusammen mit der Vorstufe Luxman C-10X und den neuen, großen Monos der Japaner, den mächtigen Luxman B-100 Centennial.