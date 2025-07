Die „Luxmänner“ feiern in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen und nutzen dieses Jubiläum offenbar unter anderem dazu, die Compact Disc in den Fokus zu rücken. Der traditionsreiche Hersteller bringt mit dem D-03R einen neuen CD-Player auf den Markt, der klassische Musikwiedergabe mit zeitgemäßer Digitaltechnologie verbinden soll. Das neue Modell versteht sich als direkte Weiterentwicklung des erfolgreichen D-03X und richtet sich an Musikliebhaber, die ihre CD-Sammlung mit maximaler Klangqualität genießen möchten, so Luxman.

Luxman D-03R – stabil und resonanzoptimiert

Zentrales Element des Luxman D-03R ist das linksseitig montierte CD-Laufwerk, das durch eine massive, 3,2 Millimeter starke Stahlträgerplatte und ein resonanzoptimiertes Gehäuse konsequent gegen mechanische Störeinflüsse abgeschirmt wird.

Ziel dieser Konstruktion ist eine vibrationsfreie und stabile Datenauslesung. Der gesamte Geräteaufbau folgt darüber hinaus dem sogenannten „Loopless Design“, das interne Massekonflikte vermeiden und eine störungsfreie Signalverarbeitung gewährleisten soll, so die Japaner.

Doppel-DAC

Zum ersten Mal setzt Luxman in einem CD-Player auf zwei DAC-Chips vom Typ ROHM BD34352EKV, die im Dual-Mono-Betrieb arbeiten. Diese hochauflösenden Wandler unterstützen PCM bis 384 kHz/32 Bit und DSD bis 22,5 MHz. Auch die vollständige MQA-Unterstützung – sowohl bei CDs als auch bei digitalen Zuspielungen – ist Teil des Konzepts.

Im Einsatz als Quelle und Wandler

Auch als digitale Schaltzentrale macht der Luxman D-03R eine gute Figur: Neben dem klassischen CD-Laufwerk verfügt er über digitale Eingänge für USB-B sowie koaxiale und optische S/PDIF-Quellen. Nutzer können zudem zwischen verschiedenen Filteroptionen wählen und so die Klangcharakteristik individuell anpassen – insbesondere im Zusammenspiel mit modernen Netzwerkspielern wie dem Luxman NT-07.

Symmetrische Ausgangsstufe

Die vier analogen Ausgangsstufen des Geräts folgen einem symmetrischen Aufbau und werden von einem kräftigen Ringkerntransformator versorgt. Separate Spannungsregler für die einzelnen Baugruppen und sorgfältig geführte Leiterbahnen tragen zu einer besonders sauberen Signalverarbeitung bei und ermöglichen so eine präzise Wiedergabe mit klarer Kanaltrennung.

Die Anschlüsse – darunter professionell ausgeführte XLR-Ausgänge und großzügig dimensionierte Cinchbuchsen – sind hochwertig gefertigt und sollen auch für etwas ausladendere High-End-Stecker problemlos nutzbar sein, heißt es in der Pressmitteilung zur Produktvorstellung.

Preis und Verfügbarkeit

Der Luxman D-03R wird ab September 2025 im autorisierten Fachhandel erhältlich sein. Der Preis: 5.690 Euro.

Kontakt

IAD GmbH

Johann-Georg-Halske-Straße 11

41352 Korschenbroich



Telefon: +49(0)2161 - 617830

E-Mail: service@iad-gmbh.de

Web: https://www.luxman-deutschland.de/