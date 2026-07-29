Mono-Endstufe Luxman B-100 Centennial: Jetzt kommt's dicke!

100 Jahre Luxman, da darf man schon mal ins Schwärmen kommen. In der zum Firmenjubiläum aufgelegten Mono-Endstufe B-100 Centennial haben die Entwickler – so Luxman – ihre gesamte Erfahrung aus Jahrzehnten der Verstärkerkonstruktion gebündelt: Mit einer innovativen Schaltung, Class-A-Betrieb für feine Nuancen und enormen Stromreserven soll die Endstufe selbst extrem anspruchsvolle Lautsprecher souverän dirigieren.

Tatsächlich konnten wir das gute Stück ja schon in Wien zur diesjährigen High End in Augenschein nehmen – und da es so schön ist, hier noch ein paar Informationen mehr:

Class-A bis 25 Watt und 1000 Watt an 1 Ohm

Der rund 60 Kilogramm schwere Bolide kommt mit vollsymmetrischem Aufbau und einer neu entwickelten Ausgangsstufe mit vier parallel arbeitenden Verstärkermodulen pro Signalhälfte. Bis zu einer Ausgangsleistung von 25 Watt an 8 Ohm arbeitet die Luxman B-100 Centennial im reinen Class-A-Betrieb. Bei höherem Leistungsbedarf schaltet sie nahtlos in den Class-AB-Modus um und stellt dauerhaft 125 Watt an 8 Ohm, 250 Watt an 4 Ohm sowie Impulsspitzen von bis zu 1000 Watt an 1 Ohm bereit. Eine solche Verdopplung der Leistung bei Halbierung der Impedanz entspricht dem Ideal einer perfekten Spannungsquelle und sollte sich insbesondere an fordernden Lautsprecherlasten beziehungsweise bei „unruhigen“ Impedanzverläufen bezahlt machen.

Die LIFES-1.1-Gegenkopplung der B-100 Centennial

Für die nötige Signalreinheit sorgt die weiterentwickelte Schaltungstechnologie namens LIFES 1.1 (was für „Luxman Integrated Feedback Engine System“ steht). Anders als herkömmliche Über-Alles-Gegenkopplungen soll das System nur punktuell dort eingreifen, wo tatsächlich Verzerrungen entstehen. So bleiben die natürliche Dynamik, das zeitliche Verhalten und feine Klangfarben unbeeinträchtigt – sagen die Japaner.

1250-VA-Transformator im schwingungsdämpfenden Chassis

Das Stromfundament garantiert ein gewaltiger 1250-VA-EI-Kerntransformator im B-100 Centennial, der von üppig dimensionierten Siebkondensatoren flankiert wird. Dadurch soll die Versorgungsspannung selbst bei extrem niedrigen Impedanzen oder schnellen Lautstärkesprüngen stabil sein.

Um Mikrofonieeffekte und mechanische Schwingungen fernzuhalten, setzt Luxman auf ein sogenanntes Loopless-Chassis mit optimierter interner Masseführung, eine mehrlagige Bodenplatte sowie massive Füße aus Gusseisen. Das dezente Centennial-Emblem zeichnet die Endstufe zudem optisch als Sammlerstück aus.

Luxman ist übrigens gern gesehener Gast hier bei fairaudio – stöbern Sie doch mal in unseren bisherigen Testberichten des Herstellers.

Verfügbarkeit und Preis

Die Mono-Endstufen Luxman B-100 Centennial sind ab September 2026 erhältlich. Der Preis liegt bei 52.990 Euro das Paar.