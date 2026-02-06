Lundahl Transformers in Deutschland bei BTB Elektronik

Der audiophile „Feinkosthändler“ BTB Elektronik erweitert sein Sortiment um Bauteile von Lundahl Transformers. Damit werden die schwedischen Übertrager, Drosseln und Transformatoren künftig europaweit über den deutschen Spezialisten für Röhren- und Audiotechnik verfügbar.

Versierter wickeln

Lundahl Transformers gilt seit Jahrzehnten als feste Größe im Bereich hochwertiger Audiobauteile. Das Unternehmen ist insbesondere für seine symmetrischen Wickeltechniken, geringe Rauschwerte und eine neutrale Klangcharakteristik bekannt. Entsprechend finden sich die Komponenten weltweit in Röhrenverstärkern, Vorstufen, Phonopreamps sowie in professionellen Studioumgebungen.

Für Profis und DIY

Zum Angebot zählen Übertrager, Drosseln und Transformatoren, die sowohl Endkunden als auch Fachhandel und Serienfertiger adressieren – von Einzelstücken bis zu größeren Stückzahlen. Mit der Integration des Lundahl-Standardprogramms in das eigene Lagerportfolio möchte BTB Elektronik vor allem kurze Lieferzeiten und flexible Logistik ermöglichen. Ergänzend verweist das Unternehmen auf technische Beratung und Erfahrung im Vertrieb anspruchsvoller High-End-Elektronikkomponenten. Der Fokus liegt dabei sowohl auf DIY-Entwicklern als auch auf gewerblichen Anwendern und OEM-Kunden.

Die erste Million ist die schwierigste …

BTB Elektronik ist seit Jahrzehnten im Bereich Röhren- und Audiotechnik aktiv und betreibt einen internationalen Onlinehandel für entsprechende Bauteile. Man hat laut eigener Aussage einen Lagerbestand von rund einer Million Röhren vor Ort.

Neugierig?

Wir wünschen harmonische, erfolgreiche Zusammenarbeit!

Kontakt

BTB Elektronik Vertriebs GmbH

Keplerstraße 6

90766 Fuerth

Deutschland

Telefon: +4980)911-288585

E-Mail: info@btb-elektronik.de

Web: https://btb-elektronik.de/