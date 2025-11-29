I did it my Way: Der Digitalspezialist Lumin betritt mit seinem neuen Netzwerkplayer X2 Neuland – zumal die Wandlersektion vollständig diskret und proprietär konzipiert ist. Auch in puncto Materialwahl, Anschlussvielfalt und Softwarepflege verspricht der Lumin X2, ein Streamer für höchste audiophile Ansprüche zu sein.

Exklusiv: proprietärer DAC

Der Lumin X2 setzt auf eine eigenentwickelte DAC-Schaltung, bei der man bewusst auf handelsübliche Wandlerchips verzichtet. Stattdessen basiert das Design auf einem symmetrisch geschalteten, diskret aufgebauten Netzwerk aus selektierten Einzelkomponenten. Das soll eine maximale Kontrolle über den Signalfluss sowie eine besonders natürliche Wiedergabe zeitigen. PCM wird mit bis zu 768 kHz bei 32 Bit verarbeitet, DSD unterstützt der X2 nativ bis einschließlich DSD512.

Maximal ungestört

Der Lumin X2 kommt mit externer und somit störende Einstreuungen vermeidender Stromversorgung, die mittels eines Ringkerntrafo-Doppels realisiert wird. Auch die symmetrische Ausgangsstufe mit rauscharmem Spannungsregler zielt auf die Minimierung von Störeinflüssen ab – und auf eine hohe Kanaltrennung. Das mechanisch störungsresistente Gehäuse des Streamers besteht aus massivem Aluminium und werde in mehreren Arbeitsschritten aus dem Vollen gefräst, so Lumin. Für eine optimale Netzwerkverbindung steht neben der klassischen Ethernet-Buchse auch eine optische SFP-Schnittstelle zur Verfügung.

Aktuell

Softwareseitig zeigt sich Lumin wie gewohnt aktualisierungsfreudig: Relevante und zeitgemäße Dienste wie Qobuz Connect, Tidal Connect, Amazon Music Unlimited oder auch TuneIn Radio wurden in den vergangenen Monaten in das eigene System integriert. Zusätzlich unterstützt der Lumin X2 AirPlay, Roon Ready, Spotify Connect sowie MQA Core Decoding. Die Lumin-App dient bei alledem als Steuerzentrale.

Preis und Verfügbarkeit

Der Lumin X2 ist ab Ende November 2025 im autorisierten Fachhandel erhältlich – und zwar in Schwarz und Silber. Der Preis liegt bei 16.990 Euro.

Lesen Sie hier unsere bisherigen Lumin-Reviews.

Kontakt

IAD GmbH

Johann-Georg-Halske-Straße 11

41352 Korschenbroich



Telefon: +49(0)2161 - 617830

E-Mail: service@iad-gmbh.de

Web: https://www.lumin-deutschland.de/