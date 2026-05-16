Gut gebrüllt, Loewe: Loewe übernimmt Cabasse

Wenn das keine Überraschung ist: Mit der Übernahme des französischen Lautsprecherspezialisten Cabasse durch die Loewe Technology GmbH rücken zwei Unternehmen enger zusammen, die für eine lange Markentradition und eigenständiges Design stehen.

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Die neue Konstellation will deutsche Systemkompetenz mit französischer Lautsprechertradition vermählen – und zugleich Raum schaffen für neue technologische Perspektiven. Beide Marken eint offenbar die Überzeugung, dass hochwertige Audioprodukte nicht nur hervorragend klingen, sondern sich auch als ästhetische Objekte in moderne Wohnräume integrieren sollen.

Tradition total

Die legendäre Marke Loewe, im Jahr 1923 als „Radiofrequenz GmbH“ von David Ludwig Loewe und Siegmund Loewe in Berlin gegründet, befindet sich nach einer wechselvollen jüngeren Geschichte seit 2019 im Besitz eines zyprischen Investors – und auch Kylian Mbappé soll beteiligt sein. Cabasse – 1950 von Georges Cabasse ins Leben gerufen – zählt zu den traditionsreichsten Lautsprecherherstellern Frankreichs und genießt insbesondere mit Blick auf seine auch optisch unverkennbaren koaxialen Lautsprecherkonzepte und akustische Forschung internationales Renommee.

Cabasse bleibt eigenständig

Trotz der Übernahme soll Cabasse weiterhin unabhängig agieren. Markenidentität, Entwicklung und Produktion in Frankreich blieben vollständig erhalten, verspricht die Pressemitteilung. Auch bestehende Strukturen und Prozesse würden fortgeführt, die hiesige Distribution besorgt unverändert der bestens beleumundete ATR-Vertrieb, wodurch sowohl Fachhandelspartner als auch Endkunden auf Kontinuität hoffen dürfen.

Gemeinsam stark

Gleichzeitig eröffnet die neue Konstellation strategische Möglichkeiten für beide Unternehmen. Insbesondere in Sachen vernetzte Audiolösungen, Systemintegration und internationale Markterschließung ergäben sich neue Perspektiven, heißt es aus dem Hause Loewe.

Und natürlich sollen überdies Synergien bei der Produktion, dem Vertrieb und dem Marketing genutzt werden, um beide Marken langfristig zu stärken und die internationale Positionierung auszubauen.

Wir wünschen viel Erfolg und bonne courage!