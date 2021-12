Der Traditionshersteller Loewe stellt in einer Pressemitteilung die neuen Streaming-Lautsprecher Klang mr1, mr3 und mr5 vor. Sie sollen nicht nur durch „erstklassigen Klang“, sondern auch durch elegantes Design überzeugen.

Loewe Klang mr: Features und Details

Alle drei Modelle der Serie basieren auf der Plattform DTS Play-Fi, Apple AirPlay 2 und Google Chromecast/Home werden unterstützt. Bis zu 32 Lautsprecher können in einem Netzwerk betrieben werden, davon bis zu 16 in einer Zone – und insgesamt lassen sich pro Netzwerk vier Zonen definieren. Das Streaming ist per LAN, WLAN und Bluetooth möglich.

Die einzelnen Vertreter der Klang-mr-Produktlinie unterschieden sich vor allem durch Größe, Treiberbestückung und Musikleistung. Während der kleinste Loewe Klang mr1 rund 15 Zentimeter hoch ist und eine Gesamtmusikleistung von 30 Watt mitbringt, bringt es der große mr5 auf eine Höhe von 40 Zentimeter und eine Musikleistung von 180 Watt.

Der Look ist durchaus markant: Die Geräte kommen im kegelförmigen Outfit und sind mit Akustikstoff bespannt. An der Oberseite befindet sich ein Echtglas-Touchpanel zur Steuerung. Die Anschlüsse für Strom und gegebenenfalls LAN finden sich an der Unterseite, sodass die Kabel bestmöglich versteckt werden können.

Preise:

Loewe Klang mr1: 349 Euro

Loewe Klang mr3: 549 Euro

Loewe Klang mr5: 649 Euro

Kontakt

Loewe Technology GmbH

Industriestraße 11

96317 Kronach



Telefon: +49(0)9261-99-0

E-Mail: loewe@loewe.de

Web: https://www.loewe.tv/de