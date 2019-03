LG V50 ThinQ: Smarte HiRes-Klänge für unterwegs

Der diesjährige MWC stand ganz im Zeichen von faltbaren Smartphone-Displays und 5G-Technologie. Der südkoreanische Smartphone-Bauer LG Electronics zeigte aber auch einmal mehr ein Herz für die audiophil veranlagte Kundschaft und präsentierte mit dem LG V50 ein Gerät, das auf vielfältige Weise für größten Hörgenuss sorgen kann.

Hochauflösender Klang vom Smartphone

Hi-Res-Audio wird inzwischen von einer ganzen Reihe von Smartphones unterstützt, das gilt zum Beispiel für Samsungs Modelle Galaxy S9 und die Plus-Variante, das Note 9, das S8 sowie das S8 Plus. Auch bei Sonys Xperia 1 gehört Hi-Res-Support zum Standard genauso wie bei Apple.

Der Fokus liegt trotzdem üblicherweise aber auf anderen Stärken, im Audio-Bereich geht es vielfach um Spielereien wie die „Sonic Zoom“-Audiotechnik von HTC. Mit der soll das Mikro des Smartphones während einer Videoaufnahme an eine Audioquelle heranzoomen können, ohne dabei gleichzeitig das Bild heran zu zoomen. Eine wirkliche Bereicherung für das Klangerlebnis stellt dieses Feature eher nicht dar.

LG V50 ThinQ: Mehr als eine Foldable-Alternative

Auf dem MWC 2019 war entsprechend für viele Experten die Dual Screen-Variante des LG V50 ThinQ interessant sowie die Möglichkeit, in Zukunft von 5G profitieren zu können. Außerdem hat LG bei der Akkukapazität im Vergleich zu den Vorgängermodellen aufgerüstet, um etwa 20 Prozent. Was nicht zuletzt der Tatsache geschuldet sein dürfte, dass bei der Dual Screen-Ausgabe mit einem zweiten, aufklappbaren Display dieser zusätzliche Bildschirm über das Smartphone bezieht.

