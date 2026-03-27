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Live-Konzert und Neuheiten von Backes & Müller bei SG Akustik | News fairaudio

Live-Konzert und Neuheiten von Backes & Müller bei SG Akustik in Baden-Baden

von | 27. März 2026

Live oder Konserve? Oder beides? Sie haben alsbald die Qual der Wahl, denn Ende April lädt SG Akustik zu einem außergewöhnlichen Doppel-Event in die Villa Schellbach ein: Den Auftakt macht ein exklusives Live-Konzert mit Aufnahmesession, am Folgetag steht die Präsentation neuer Aktivlautsprecher von Backes & Müller im Mittelpunkt.

Am Freitag: Live-Konzert mit Aufnahmesession

Los geht’s am Freitag, den 24. April 2026, mit einem Konzert der Band Lost, hinter der unter anderem Backes-&-Müller-Geschäftsführer Johannes Siegler steht. Einlass ist ab 18 Uhr, Konzertbeginn um 19 Uhr. Die Gruppe bewegt sich – so die Eigenbeschreibung – stilistisch zwischen Trip-Hop, Alternative Rock und atmosphärischem Songwriting jenseits klarer Genregrenzen. Gespielt werden eigene Titel und ausgewählte Cover in klassischer Bandbesetzung mit Gitarre, Bass, Schlagzeug und Gesang.

Die Backes & Müller BMLine 35 vor geklinkerter Mauer

Die Backes & Müller BMLine 35 – an Treibern mangelt’s diesem Prachtlautsprecher offensichtlich nicht

Besonderheit des Abends: Die Live-Session wird professionell aufgezeichnet, und zwar von keinem Geringeren als dem ehemaligen Tonmeister der Musikhochschule Karlsruhe, Marc Seiffge. Anschließend sollen die Mitschnitte direkt über den neuen Aktivlautsprecher Backes & Müller BMLine 35 wiedergegeben werden. Getränke und Snacks sind im Ticketpreis von 29 Euro enthalten, die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Tickets und Reservierungen gibt es hier.

Am Samstag: Präsentation der Backes & Müller BM Line 35

Am Samstag, 25. April 2026, folgt von 10 bis 16 Uhr eine Präsentationsveranstaltung rund um aktuelle Aktivlautsprecher von Backes & Müller. Im Mittelpunkt steht die neue Generation der BMLine 35, die von Chefentwickler Johannes Siegler persönlich vorgestellt wird.

Eine B&amp;M Jubilee wird eingemessen

Die BM Jubilee wird frisch eingemessen, auch sie spielt beim Event auf

Neben diesem Modell werden auch weitere aktuelle Lautsprecher wie BM Jubilee, Neo und Io in separaten Hörräumen vorgeführt. Besucher können die unterschiedlichen Systeme unter realistischen Bedingungen vergleichen und sich über Technik sowie Einsatzmöglichkeiten informieren.

Für Verpflegung ist gesorgt, der Eintritt ist frei. Aufgrund begrenzter Kapazitäten wird jedoch um vorherige Anmeldung gebeten.

Wann?
Freitag, 24. April 2026, ab 18 Uhr
Samstag, 25. April 2026, 10 – 16 Uhr

Wo?
Villa Schellbach
Fremersbergstraße 67A | 76530 Baden-Baden

Kontakt

SG Akustik
Printzstraße 13
76139 Karlsruhe

Telefon: +49(0)721-921273-0
E-Mail: info@sg-akustik.de
Web: https://www.sg-akustik.de/

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