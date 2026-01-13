Winterzeit ist Hörzeit: Am Freitag, den 23. Januar 2026, öffnet das High End Lädle ab 18 Uhr seine Türen für eine Veranstaltung der besonderen Art: „Listen & Meet“ – ein Abend, der sich an all jene richtet, die Musik nicht nur hören, sondern bewusst erleben möchten. Ohne Verkaufsdruck, dafür mit Raum für geselligen Austausch, persönliche Eindrücke und ein gemeinsames Hörvergnügen.

Röhre oder Halbleiter?

Im Zentrum der Veranstaltung steht der direkte Vergleich zweier Verstärker-Welten: In zwei Hörräumen können die Gäste Unterschiede zwischen Röhren- und Transistortechnik unmittelbar nachvollziehen.

In der sogenannten „Klanginsel“ stehen sich der Röhrenverstärker Cayin Jazz 80 (ausführlicher Testbericht) und der Halbleiter-Kollege Perreaux 80i gegenüber, während im „Klangraum“ der Cayin Jazz 100 gegen den Trigon Exxceed Amp antritt.

Hierbei soll es weniger um technische Bewertungen als um individuelle Eindrücke gehen: Wie verändert sich die emotionale Wirkung eines Stücks durch den jeweiligen Verstärkertyp? Welche Klangfarbe spricht Sie persönlich an?

Zwei Räume – viele Systeme

Jeder Hörraum ist mit besonderen Lautsprechern bestückt: In der „Klanginsel“ spielt die kompakte SoundKaos VOX 3 (ebenfalls bei uns im Test), im „Klangraum“ die AudioSolutions Figaro L2. Als Quellen dienen unter anderem die Streamer Eversolo DMP-A6 Gen 2 Master Edition sowie der DMP-A10. Auch analoge Fans kommen auf ihre Kosten: Ein Dual CS 429 und ein Clearaudio Concept Signature sorgen für Vinyl-Input, jeweils begleitet von passenden Phonovorverstärkern von Keces und Trigon.

Kleine Runde – großer Klang

„Listen & Meet“ findet regelmäßig als exklusiver Abend mit begrenzter Teilnehmerzahl statt – diesmal für bis zu zwölf Gäste. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung (E-Mail-Adresse) wird jedoch empfohlen.

In kleinen Sessions werden ausgewählte Musikstücke gespielt – gerne auch Ihre eigenen Wünsche –, begleitet von Getränken und einem kleinen Buffet. Zwischendurch bleibt ausreichend Zeit für Gespräche mit den anderen Gästen und dem Team des High End Lädle.

Wann?

Freitag, 23. Januar 2026, ab 18 Uhr

Kontakt

High End Lädle

In den Niederwiesen 4a

76744 Wörth am Rhein



Telefon: +49(0)7271-12990-26

E-Mail: info@high-end-laedle.de

Web: https://www.high-end-laedle.de/