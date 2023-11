Es gibt eine neue Phonovorstufe vom Linnenberg Audio aus dem nordrhein-westfälischen Städtchen Schwerte. Sie hört auf den Namen Bizet² und richtet sich – so heißt es in der Pressemitteilung vom Len-Hifi-Vertrieb – an alle diejenigen, die einen Linnenberg-Phonovorverstärker suchen, der preislich deutlich unterhalb des Topmodells Johann Sebastian Bach (12.900 Euro) angesiedelt ist.

Linnenberg Bizet²: Verstärkung für MM und MC

Der Linnenberg Bizet² kommt mit drei Eingängen – einem MM- und zwei MC-Inputs. Abschlussimpedanz beziehunsgweise Kapazität lassen sich anwenderfreundlich über rückseitige Kippschalter anpassen. Man habe, so Len-Hifi, besonderen Wert auf eine vollständig diskrete Schaltungstopologie mit Transistoren gesetzt, um entwicklungsseitig ein feineres Soundtuning zu ermöglichen sowie grundsätzlich höhere Klangqualität zu erzielen als mit Operationsverstärkern „von der Stange“. Auch die Kippschalter habe man ganz bewusst ausgewählt, da sie qualitativ hochwertiger als simple „Mäuseklaviere“ sprich handelsübliche DIP-Schalter seien.

Der Linnenberg Bizet² bietet Cinch- und XLR-Ausgänge. Mit Blick auf letztere liegt der Klirrfaktor bei Aussteuerung über alle Frequenzen hinweg stets unter 0,03 Prozent, der Störabstand beträgt 68 dB (0,5 mV) im MC-Betrieb sowie 82 dB (5 mV) im MM-Betrieb.

Ein- und Aus- sowie das Umschalten zwischen den drei Eingängen erfolgen über einen einzigen frontseitigen Multifunktionsschalter – das sorgt für ein schlichtes, klares Design.

Der Preis des Phonovorverstärkers Linnenberg Bizet² beträgt 3.650 Euro.

PS: Das Topmodell Linnenberg J.S. Bach hatten wir zusammen mit dem Telemann-DAC bereits ausführlich besprochen.

Kontakt

LEN Hifi

Herkenweg 6

47226 Duisburg

Deutschland

Telefon: +49 (0) 2065 / 544 139

E-Mail: info@lenhifi.de

Web: https://www.lenhifi.de