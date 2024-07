Der Fachhändler „Hört sich gut an“ (HSGA) aus Bielefeld startet eine Sommeraktion für alle Linn-Fans und Vinyl-Liebhaber. Im Juli und August bietet HSGA spezielle Rabatte auf Upgrades des legendären Plattenspielers Linn Sondek LP12 an. Schließlich sei eine der Besonderheiten des Linn Sondek LP12 sein modularer Aufbau, der ständige Verbesserungen der klanglichen Performance ermögliche, so die Bielefelder. Linn stellt eine Vielzahl an Komponenten her, die darauf ausgelegt sind, die Leistung des LP12 auf die nächste Ebene zu heben.

Die Konditionen der Linn-Sommeraktion

Um dies budgetfreundlich zu gestalten, bietet HSGA diesen Sommer eine besondere Promotion: Beim Kauf einer beliebigen Sondek-LP12-Komponente gibt es 30 % Rabatt auf ein zweites Upgrade, das zur gleichen Zeit gekauft wird. Diese Sommeraktion gilt für alle Linn-Sondek-LP12-Komponenten, einschließlich der Radikal- und Urika-Bundles. Kombinationen mit den aktuellen Lingo/Radikal- und Tonabnehmer-Eintauschaktionen sind ebenfalls möglich.

Die verfügbaren Upgrades für den Linn Sondek LP12 sind:

Ekos-SE-Tonarm

Kandid- und Krystal-Tonabnehmer

Karousel-Lager

Keel-Sub-Chassis

Lingo-Stromversorgung

Radikal-Motorsteuerung und -Stromversorgung

Trampolin-Basisplatte

Urika-II-Phonostufe

Da es eine empfohlene Upgrade-Reihenfolge und verschiedene Kombinationsmöglichkeiten der Upgrades gibt, hat „Hört sich gut an“ auf dieser Webseite eine Tabelle veröffentlicht, die einen Überblick bietet und die möglichen Einsparungen der Rabattaktion darstellt.

Die Sommeraktion läuft noch bis zum 31. August 2024. Um mehr über die Upgrade-Rabattaktion zu erfahren und eine persönliche Beratung zu vereinbaren, nutzen Sie bitte die unten angegebenen Kontaktmöglichkeiten.

Kontakt

Hört sich Gut an GmbH

Zimmerstraße 8

33602 Bielefeld



Telefon: +49(0)521 - 130226

E-Mail: voice@hsga-gmbh.de

Web: https://www.hsga-gmbh.de/