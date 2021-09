Linlai bei BTB Elektronik: Frischer Wind für klassische Röhren

Es gibt eine neue Marke auf dem Röhrenmarkt: Linlai heißt übersetzt „Die Schönheit der Musik“, ist von der in Fürth beheimateten BTB Elektronik Vertriebs GmbH zu erfahren, die die Elektronenröhren des chinesischen Herstellers frisch ins eigene Produktportfolio aufgenommen hat – und nun EU-weit distribuiert.

Ziel von Linlai sei nicht, die „Massenproduktion innerhalb der Nische“ zu bedienen, sondern Akzente im Boutique-Röhrenverstärkerbereich zu setzen. „Solche Ziele lassen sich nicht mit großen Stückzahlen, sondern nur durch ausgesuchte Röhrentypen, einer guten Mannschaft, einem hohen Qualitätsbewusstsein mit funktionierender Qualitätskontrolle und hochwertigen Rohmaterialien erreichen“, so Michael Kaim, der Chef und Besitzer von BTB Elektronik.

Kapitän der neuen Röhrenmarke Linlai ist Herr Li, der – so die Pressemitteilung – schon in jungen Jahren in der chinesischen Marine Erfahrungen mit Elektronenröhren für die Militärtechnik sammeln konnte und nach dem Ausscheiden dort mehrere Jahre beim großen chinesischen Röhrenhersteller Shuguang arbeitete, bei dem er die Verantwortung für die Produktion übernahm.

Zurzeit sind bei Linlai Röhrentypen wie 300B (ab 327,90 Euro/Paar), 845 (ab 149,80 Euro/Paar), 211 (ab 137,90 Euro) und 274B (ab 44,80 Euro/Stück) in Produktion. Für die Zukunft sind aber auch Pentoden wie EL34, 6550, KT88, KT120 und KT150 geplant, die EL34 wird gerade entwickelt und soll in Kürze verfügbar sein. Auch Kleinsignal-Doppeltrioden wie ECC83 beziehungsweise 12AX7 oder ECC82 sind bereits am Start.

Als EU-Distributor beliefert BTB Elektronik übrigens nicht nur Endkunden, sondern auch den Fachhandel und Händlerkollegen – Anfragen sind willkommen!

Kontakt

BTB Elektronik Vertriebs GmbH

Kepler Straße 6

90766 Fürth



Telefon: +49(0)911-28 85 85

E-Mail: info@btb-elektronik.de

Web: https://btb-elektronik.de/