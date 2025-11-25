Lindemann mit "Wintermania 2.0"-Rabattaktion

Das gerät man ja manisch aus dem Häuschen: Denn auch Lindemann Audiotechnik serviert eiskalt in der heißen Phase der winterlichen HiFi-Saison: Im Rahmen der Kampagne „Wintermania 2.0“ gewährt der bayerische Hersteller noch bis zum 15. Dezember 2025 teils deutlich reduzierte Preise auf ausgewählte Modelle aus dem eigenen Portfolio.

Book or Wood?

Bereits die erste Wintermania-Aktion vor zwei Jahren sorgte laut Lindemann für großes Interesse – nun folgt also die zweite Auflage. Im Zentrum stehen Geräte aus den Serien Musicbook, Limetree und Woodnote.

Wer sich für eines der teilnehmenden Lindemann Modelle entscheidet, kann – je nach Komponente – mit Preisvorteilen von bis zu 40 Prozent rechnen. Mit dabei sind unter anderem Streaming-Vollverstärker wie der Musicbook Combo, der inklusive D/A-Wandler-Zugang, Hochpegel-Analogeingängen und Phonovorstufe kommt. Auch der Woodnote Combo, den wir mit den Passivlautsprechern Move Mini im Test hatten, ist Teil der Aktion.

Konkrete Zahlen gefällig?

Der Preis des Musicbook Combo fällt im Rahmen von Wintermania 2.0 von 3.890 auf 2.750 Euro. Auch das Musicbook Source II und die Variante mit integriertem CD-Laufwerk sind günstiger zu haben – für 2.790 beziehungsweise 2.995 Euro statt der regulären 3.590 beziehungsweise 3.890 Euro. Wer auf gehaltvolle Verstärkerleistung setzt, bekommt das Musicbook Power 500 II aktuell für 1.899 Euro statt 2.690 Euro.

Wo und wie lange?

Die rabattierten Geräte sind direkt über den Webshop des Herstellers oder teilnehmende Lindemann-Partner erhältlich. Die Aktion gilt nur solange der Vorrat reicht – spätestens aber bis zum 15. Dezember 2025.

Die vollständige Übersicht zu „Wintermania 2.0“ findet sich unter: www.lindemann-audio.de/aktionen

PS: Hier finden Sie unsere bisherigen Testberichte von Lindemann-Komponenten und Lautsprechern.

Kontakt

Lindemann audiotechnik GmbH

Inninger Straße 21

82237 Wörthsee

Deutschland

Telefon: +49(0)8153-9533390

E-Mail: info@lindemann-audiotechnik.de

Web: https://lindemann-audio.de/