Sie sind auf der Suche nach einem ganz besonderen Weihnachtsgeschenk? Oder Sie möchten sich selbst etwas Gutes tun? Dann hätte der Headphone Shop etwas für Sie: ein Bundle aus einem streng limitierten DAP (Digital Audio Player), einem luxuriösen In-Ear-Kopfhörer sowie einem Kultwhisky für Freunde des ausgeprägten Torf-Aromas.

Headphone Shop „Gold Bundle“: Was ist drin im audiophilen Paket?

Da wäre zunächst die streng limitierte Ausgabe des Astell & Kern SP3000. Der Flaggschiff-DAP ist per se schon ein höchst ambitioniertes Stück Highend-Audio-Technik und wird vom Hersteller jetzt in einer Sonderedition angeboten: Das Edelstahlgehäuse wird dazu zunächst vernickelt, dann mit 24 Karat Gold überzogen und zu guter Letzt noch kratzfest versiegelt. Die „Limited 24k Gold Edition“ des A&K SP3000 wird in niedriger dreistelliger Auflage hergestellt, davon hat Astell & Kern dem europäischen Markt exakt 24 Exemplare zugewiesen – über den Headphone Shop können Sie hier zuschlagen. Der Einzelpreis dieses exklusiven Geräts: 4.999 Euro.

Vielleicht möchten Sie aber auch gleich noch den Campfire Audio Trifecta in der Amber Radiance Limited Edition dazu ordern. Das besondere an diesem exklusiven In-Ear-Kopfhörer ist, dass gleich drei dynamische Treiber zum Einsatz kommen, die so ausgesucht und dimensioniert wurden, dass keine Frequenzweiche benötigt wird. Das soll sich – so der Headphone Shop – in einem echten klanglichen „Naturereignis“ niederschlagen, mehr Feeling, Musikalität und Impact seien schwer denkbar, heißt es in der Pressemitteilung. Die Amber Radiance Limited Edition des Campfire-Audio-Trifecta-In-Ears kommt in einer speziellen Kombi aus Gold- und Bernstein-Optik. Der Preis: 3.699 Euro.

Für’s Bundle einen Bruichladdich

Für Hörer, die sich für das Bundle aus DAP und In-Ear entscheiden, gibt’s noch eine Flasche Whisky „aufs Haus“. Natürlich keinen Allerwelts-Whisky: Der Octomore 14.3 Islay wird mit über 200 Euro gehandelt, stammt von der legendären Bruichladdich Distillery und soll sich durch eine ausgeprägte Torfnote auszeichnen – also wahrlich kein Getränk für Anfänger, sondern für Connaisseurs.

