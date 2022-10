Der Hersteller Levar hat ein Herz für Vinyl-Fans: Gleich zwei neue „Phono-Werkzeuge“ wurden just entwickelt – ein MM-Vorverstärker und ein MC-Übertrager. Wichtigste Entwicklungsziele waren eine exakte Entzerrung (mit einer maximalen Abweichung von 0,1 dB gegenüber der RIAA-Kurve) sowie die möglichst vollständige Erhaltung der klanglichen Signatur des Tonabnehmers.

Levar Ultimate-MM: Features

Der Levar Ultimate-MM ist ein Phono-Vorverstärker für Magnetsysteme – und zeigt sich anpassungsfähig. Die Verstärkung kann per DIP-Schalter in vier Stufen von 37 bis 45 Dezibel angepasst werden, die Eingangskapazität in sieben Stufen von 50 Picofarad bis 350 Picofarad.

Damit nicht genug: Man habe das Schaltungsdesign der Vorstufe in ausführlichen Hörsessions mit erfahrenen Testhörern immer wieder kleinschrittig verbessert, heißt es in der Pressemitteilung.

Levar Ultimate-MC – optimal transformieren

Der Levar Ultimate-MC ist ein reiner passiver Phono-Übertrager, zum Einsatz kommen gepaarte, selektierte, mit Mu-Metall geschirmte Transformatoren mit amorphen Kernen. Das Übersetzungsverhältnis ist dreistufig einstellbar (1:5, 1:10 oder 1:20), außerdem lassen sich verschiedene rauscharme Lastwiderstände einstellen – auf diese Weise sei eine optimale Anpassung an fast jedes MC-System möglich, so Levar.

Klar: Wer den Levar-Ultimate-MC-Übertrager einsetzt, braucht natürlich noch einen MM-Vorverstärker als „Turbo“. Levar empfiehlt Besitzern von MC-Systemen – naheliegenderweise – gleich das „Doppelpack“ einzusetzen, also den Levar Ultimate-MM zusammen mit dem Ultimate-MC.

Bis 31. März 2023 gibt es beide Geräte zum Early-Bird-Preis von jeweils 1.750 Euro, danach kosten sie 1.990 Euro pro Einheit.

Kontakt

Live Act Audio GmbH

Burgsiedlung 1

87527 Sonthofen



Telefon: +49(0)8321-60 78 900

E-Mail: info@mhw-audio.de

Web: https://mhw-audio.de/