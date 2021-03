Das Handels- und Vertriebsunternehmen MHW Audio gibt in einer aktuellen Pressemitteilung gleich mehrere Neuigkeiten bekannt. Zum einen sind neue Tonarme erhältlich, zum anderen ein neuer Absorber – zudem werden zwei Veranstaltungen angekündigt.

Levar: Neue Tonarme und Absorber

Die Marke Levar – wir berichteten bereits im Dezember letzten Jahres – wird deutlich ausgebaut. In Bälde wird es drei Tonarme geben – allesamt „Made in Germany“ –, die jeweils in 9-, 10,5- und 12-Zoll-Versionen erhältlich sein werden. Das Einstiegsmodell Levar Primor ist zweifach gelagert, der Levar Superior kommt mit Einpunktauflage und das Topmodell Levar Ultimate Carbon Oil ist ebenfalls einpunktgelagert, wurde jedoch zusätzlich mit einer Öldämpfung versehen.

Doch bei Levar stellt man nicht nur Laufwerke und Tonarme her, sondern auch spezielle Absorberfüße – nun sind genau auf die B&W-Lautsprecher 800 D1, D2 und D3 zugeschnittene erhältlich. Der Absorberfuß Levar Resonance Magnetic Absorber B&W Series 800 Line selbst ist nicht höhenverstellbar, vielmehr werden die Original-Stellfüße des Lautsprechers in der dafür vorgesehenen oberen Ausformung fixiert.

MHW Audio: Hörtermine im März 2021

Zu guter Letzt weist MHW Audio auf zwei neue Hörtermine im Ebertsheimer bzw. Sonthofener Showroom hin. Hier können Sie das Levar-Portfolio, Elektronik von MFE (wie zum Beispiel den Tube DAC SE) und Lautsprecher von Live Act Audio ausgiebig probehören – das Auge freut sich parallel über eine Dauerausstellung des Malers Christian Moll.

Termine:

20. & 21. März, 14:00 – 18:00 Uhr, Hallenstraße 2, 67280 Ebertsheim

27. & 28. März, 12:00 – 18:00 Uhr, Burgsiedlung 1, 87527 Sonthofen

Preise Levar:

Levar Primor Tonarm: 1.900 Euro

Levar Superior Tonarm: 2.900 Euro

Levar Ultimate Carbon Oil Tonarm: 3.900 Euro

Levar Resonance Magnetic Absorber B&W Line: 990 Euro (Vierer-Set)

Kontakt

MHW Audio GmbH

Burgsiedlung 1

87527 Sonthofen



Telefon: +49(0)8321-60 78 900

E-Mail: info@mhw-audio.de

Web: https://mhw-audio.de/