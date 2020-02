MHW Audio bewirbt in einer aktuellen Pressemitteilung die Plattenwaschmaschine Levar Amano. Sie weise alle wesentlichen Merkmale der größeren „Schwestern“ Unica und Twin auf, aber zu einem günstigeren Preis. Besonders betont MHW Audio die geringe Geräuschentwicklung bei zugleich starker Absaugung, aber auch die Robustheit und lange Lebensdauer des Geräts.

Die Reinigung erfolgt einseitig, der individuelle Reinigerauftrag ist manuell in Sekundenschnelle erledigt. Außer den Mikrofaserstreifen fallen keine Verschleißteile an. Durch einen geerdeten Mitteldorn wird statische Ladung abgeleitet. Per Tastendruck können ein Drehrichtungswechsel sowie der Absaugevorgang initiiert werden. Ein magnetisch haftendes Auflagegewicht garantiert eine sichere Labelschutzabdeckung.

Selbstverständlich ist die Levar Amano Plattenwaschmaschine für Singles wie Langspielplatten / Maxis gleichermaßen geeignet.

Preis Levar Amano: 1.490 Euro

