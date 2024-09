Auf den kommenden Süddeutschen HiFi-Tagen machen zwei Vertriebe gemeinsame Sache: Len HiFi und ACM-Audio bündeln ihre Kompetenzen und präsentieren ein spannendes Highend-System, das vor allem Analogliebhaber begeistern soll.

Phono-Leckerbissen und ungewöhnliche Lautsprecher

Quelle der außergewöhnlichen HiFi-Kette ist der im Bild oben zu sehende Reference Turntable von J. Sikora. Es handelt sich um das Spitzenmodell des polnischen Herstellers, hier ausgestattet mit dem Tonarm KV 12 max und dem MC-Tonabnehmer von Aidas Cartridges.

Von dort aus geht’s in die vollsymmetrisch aufgebaute Phonovorstufe PH 30 von Linnenberg. Die weitere Verstärkung übernimmt der Circle Labs A 200 – ein transistorierter Vollverstärker, allerdings mit Siemens-NOS-Röhren in der Spannungsregelung und einer Lautstärkeregelung per Widerstandsnetzwerk.

Als Schallwandler fungieren die in Belgien entwickelten Illumnia Vocalis MK2. Diese kommen mit recht abgefahrenen technischen Detaillösungen und sollen einen höchst transparenten und feinzeichnenden Klang mitbringen. Der Gesamtwert dieser außergewöhnlichen Anlage – inklusive Albedo-Silver-Verkabelung – liegt bei rund 80.000 Euro. Sicherlich gerade für Phonofreunde ein Anlass mehr, nach Stuttgart zu reisen und probezuhören …

Süddeutsche HiFi Tage 2024

Wann?

Samstag, 21.09.2024, 10 – 18 Uhr

Sonntag, 22.09.2024, 10 – 16 Uhr

Wo?

Le Méridien Stuttgart

Willy-Brandt-Straße 30 | 70173 Stuttgart

Web: www.süddeutsche-hifitage.de

Übrigens: Von J. Sikora hatten wir zuletzt den Initial-Max-Plattenspieler im Test – und das Vorgängermodell der Illumnia Vocalis MK2 war bei 6moons.com zu Gast, hier geht es zu unserer Übersetzung des Testberichts.

Kontakt

ACM Premium Audio

Am Schwarzbach 78

41066 Mönchengladbach



Telefon: +49(0)176-19111910

E-Mail: info@acm-audio.de

Web: https://acm-audio.de/

Len Hifi

Herkenweg 6

47226 Duisburg



Telefon: +49(0)2065–544139

E-Mail: info@lenhifi.de

Web: https://www.lenhifi.de/