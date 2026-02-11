Leema Acoustics iD85: Vollverstärker | News fairaudio

Leema Acoustics hat hierzulande einen neuen Vertriebspartner bekommen: Dantax A/S, das Unternehmensdach, unter dem sich die Marken Raidho Acoustics und Scansonic HD befinden, übernimmt ab sofort die Distribution der britischen Elektronikmarke. Ziel der Kooperation sei es, die Präsenz der Marke im deutschen HiFi-Markt auszubauen und die Elektronik enger mit den bereits etablierten Lautsprecherlinien zu verzahnen.

Kick-off in Hamburg

Offiziell vorgestellt wurde die Partnerschaft auf den Norddeutschen HiFi-Tagen in Hamburg. Dort präsentierten Raidho, Scansonic und Leema Acoustics ein gemeinsames System. Im Mittelpunkt stand dabei die erste öffentliche Präsentation des neuen Leema-iD85-Vollverstärkers.

Der Verstärker Leema iD85

Der iD85 gehört zur neuen 100-Serie von Leema Acoustics, mit der das Unternehmen eine überarbeitete Generation integrierter Verstärker und Quellgeräte einführt. Charakteristisch für ihn sei eine aufwendige Lautstärkeregelung mittels Widerstandsleiter, die in dieser Preisklasse eher selten zu finden sei und auf präzise Kanalgleichheit sowie geringe Verzerrungen ziele, so der neue Vertrieb.

Die Endstufensektion arbeitet in Class-A/B-Technik und wird von großzügig dimensionierten Kühlkörpern sowie einem Ringkerntransformator mit separaten Sekundärwicklungen unterstützt. Eine Siebkapazität von über 27.000 Mikrofarad pro Kanal soll stabile Leistungsreserven sicherstellen.

Das „D“ im Produktkürzel zeigt es an: Der Leema iD85 besitzt ein Digitalmodul. Der integrierte DAC mit ESS9028Q2M-Sabre-Chip wandelt eingehende Daten mit einer Auflösung von bis zu 32 Bit/384 kHz. Es stehen je zwei optische und elektrische S/PDIF-Schnittstellen sowie ein USB-Anschluss als digitale Eingänge bereit. Es gibt den Vollverstärker auch ohne Digitalmodul, was den Preis um 500 Euro senkt.

Leema Acoustics 100-Serie

Die neue 100-Serie von Leema Acoustics umfasst zunächst vier Modelle: den rein analogen Leema i85 mit 85 Watt pro Kanal, den iD85 mit integriertem DAC, den leistungsstärkeren Leema i150 mit 150 Watt pro Kanal sowie dessen Digitalvariante iD150. Die unverbindlichen Preisempfehlungen reichen von 2.000 bis 3.500 Euro, abhängig von Ausstattung und Leistungsstufe. Der Vollverstärker Leema iD85 wechselt für 2.500 Euro den Besitzer.

Kontakt

DANTAX Radio A/S

Bransagervej 15

9490 Pandrup

Dänemark

Telefon: +49(0)170-9518850

E-Mail: le@dantaxradio.dk

Web: https://leema-acoustics.com/