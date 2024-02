Die vor einigen Jahren wiederbelebte Kultmarke Leak schwimmt erfolgreich auf der Retro-Welle – und stellt ganz aktuell zwei Lautsprecher vor, die sich auf die vor über 60 Jahren aufgelegten Schallwandler der sogenannten „Sandwich“-Serie beziehen, das aber selbstverständlich mit zeitgemäßen Zutaten.

Namensgeber: Sandwich-Membran mit interessantem Materialmix

Mit der Sandwich 150 und der Sandwich 250 lässt Leak die 1961 vorgestellten Sandwich-Lautsprecher wieder aufleben.

Der Name ist Programm und bezieht sich in erster Linie auf die Membran des Tiefmitteltöners: Sie besteht aus einem Materialmix, bei dem eine Innenschicht aus PMI-Strukturschaum von einer steifen und dünnen Aluminiumhaut umschlossen wird. Die Kombination aus harter Haut und weichem Kern soll Verzerrungen minimieren und für einen bemerkenswert gleichmäßigen Frequenzgang sowie ein hervorragendes Einschwingverhalten sorgen, so Leak.

Unterschiede und Ähnlichkeiten – Sandwich 150 und 250

Die Leak Sandwich 150, ganz oben im Teaserbild zu sehen, kommt mit einem Sechseinhalbzoll-Tiefmitteltöner und einem 1,2-Zoll-Hochtöner mit Textilmembran. Deutlich größer gebaut und überdies ein Dreiwegler ist die Leak Sandwich 250: Hier trifft ein 11-Zoll-Woofer auf ein 4,25-Zoll-Mitteltonchassis und einen 1,2-Zoll-Hochtöner.

Auch beim Gehäuse ist die Bezeichnung „Sandwich“ zutreffend, denn die Struktur besteht aus einer Kombination von Verbund- und MDF-Platten – und ist außen mit einem Echtholzfurnier aus Nussbaum versehen. Die Leak Sandwich 250 wird übrigens ab Werk mit passenden Ständern ausgeliefert. Das ergibt aufgrund der unüblichen Maße (rund 65 x 37 x 30 Zentimeter) auch Sinn.

Preise und Verfügbarkeit

Beide Lautsprecher sind ab sofort erhältlich, der Preis für die Leak Sandwich 150 liegt bei 1.199 Euro, die Leak Sandwich 250 kostet 2.999 Euro.

Kontakt

IAD GmbH

Johann-Georg-Halske-Straße 11

41352 Korschenbroich



Telefon: +49(0)2161-61783-0

E-Mail: service@iad-gmbh.de

Web: https://www.leak-deutschland.de/