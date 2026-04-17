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Die Leak Sandwich 100 im Rack mit Verstärker

Kein Brot und Butter - und trotzdem lecker: Kompaktlautsprecher Leak Sandwich 100

von Jochen Reinecke

Beim neuen Sandwich 100 von Leak geht es nicht um Kalorien, sondern um die Konstruktion: Ein mehrschichtiger Aufbau der Bassmitteltöner-Membran soll laut Hersteller für Präzision, Dynamik sowie eine erstaunlich erwachsene Klangbalance bürgen. Mit dem Schallwandler erweitert Leak seine traditionsreiche Sandwich-Serie um eine preisgünstige kompakte Zwei-Wege-Box.

Leak Sandwich 100: der Name ist Programm

Technisch orientiert sich der Neuzugang an den größeren Geschwistern Sandwich 150 und 250, bleibt dabei aber deutlich platzsparender und flexibler einsetzbar. Der Name ist dabei Programm: Der mehrschichtige Membranaufbau der Konusmembran sei Leak zufolge ein Highlight des Konzepts. Die sogenannte Sandwich-Membran gehört seit den frühen 1960er-Jahren zu den Markenzeichen von Leak. Auch im Sandwich 100 kommt dieses Prinzip zum Einsatz: Ein leichter Kern aus Strukturschaum wird beidseitig von Aluminium-Schichten stabilisiert.

Lautsprecherpaar Leak Sandwich 100
Die Leak Sandwich 100 vereint Retro-Design mit modernen Anleihen

Bass & Pegel

Ziel sei eine möglichst steife, zugleich leichte Membran, die sich weniger verforme und dadurch präziser arbeite, so die Pressemitteilung. Gerade bei Stimmen und akustischen Instrumenten soll sich das bemerkbar machen: Transienten würden klarer abgebildet, Verzerrungen reduziert, die Wiedergabe wirke stabil und natürlich – so die Briten. Dies gelte auch bei höheren Pegeln, dafür sorge die Langhub-Mechanik des Bassmitteltöners. Ein unterstützender rückseitiger Bassreflex-Port erweitert den Tieftonbereich zusätzlich.

Die Leak Sandwich 100 mit Frontbespannung
Eine passende Frontbespannung ist Teil des Lieferumfangs

Hoher Durchmesser, tiefe Trennung

Auch die überdurchschnittlich große 30-mm-Textilkalotte zahle auf die Pegelfestigkeit ein. Der vergleichsweise große Durchmesser des Hochtöners ermöglicht naturgemäß eine tiefere Trennung und trägt Leak zufolge zu einer entspannten, detailreichen Wiedergabe bei – ohne übertriebene Schärfe in den audiophilen Genuss einzutragen.

Bitte pünktlich!

Ganz oben im Lastenheft der Entwickler habe zudem das Thema „Zeitrichtigkeit“ gestanden: Die mit Polypropylen-Kondensatoren, Luftspulen und verlustarmen Widerständen bestückte Frequenzweiche der Leak Sandwich 100 sei auf phasenkohärente Abstrahlung der beiden Treiber optimiert worden.

Außen und innen

Optisch orientiert sich der Sandwich-100-Lautsprecher am klassischen Leak-Design mit Holzoptik, Aluminiumdetails und stoffbespannter Front – eine, wie wir finden, recht gelungene Mischung aus Retro-Anmutung und moderner Wohnraumtauglichkeit. Im Gehäuseinneren sorgen interne Verstrebungen und eine gezielte Dämpfung dafür, dass das ansehnliche Gehäuse nicht unschönen Resonanzen anheimfällt.

Preis und Verfügbarkeit

Der Leak Sandwich 100 ist ab April 2026 im Fachhandel erhältlich. Der Paarpreis: 649 Euro.

Kontakt

IAD GmbH

Johann-Georg-Halske-Straße 11

41352 Korschenbroich

Telefon: +49 (0) 2161 617830

E-Mail: hifi@iad-gmbh.de

Web: https://www.audiolust.de/

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