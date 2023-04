Lautsprecher Teufel in Hamburg mit eigenem Store | News fairaudio

Der ursprünglich in Berlin gegründete Hersteller Teufel hat sich vom reinen Direktversender zu einem Unternehmen gemausert, das inzwischen auch per Flagship Stores in den persönlichen Kontakt mit Kunden tritt. Nun gibt es eine neue Ladenfläche in Hamburg, die Teufel augenzwinkernd mit dem abgewandelten Hamburger Gruß „Hummel, hummel – Bass, Bass!“ eröffnet.

Lautsprecher Teufel: Symbiose mit der Telekom

Mit einer Fläche von 835 Quadratmetern ist der Hamburger Teufel-Hotspot nicht nur der jüngste, sondern auch der größte des Berliner Unternehmens. Die neue Verkaufsfläche von Teufel befindet sich zentral in der Spitalerstraße 3 – und zwar im Erdgeschoss des brandneuen Telekom Flagship Store. Außerdem gibt es einen separaten Vorführraum im Obergeschoss: Hier können Interessierte TV-Soundlösungen und Soundbars probehören.

Damit nicht genug: Neben der reinen Verkaufspräsentation der Teufel-Produkte soll es auch, so die Pressemitteilung, ein prall gefülltes Aktionsprogramm geben – mit regelmäßigen Wettbewerben, Gewinnspielen und Workshops. Der erste Workshoptag ist der 4. Mai 2023 – hier wird es zwischen 14 und 17 Uhr stündlich einen Heimkinoworkshop geben.

Die Öffnungszeiten des Teufel-Stores in Hamburg sind Montag bis Samstag, jeweils von 10 bis 20 Uhr. Übrigens: Wer auf Nummer sicher gehen will und viel Beratungszeit wünscht, der kann sich auf der Teufel-Website einen persönlichen Beratungstermin reservieren.

