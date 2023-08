Der Hersteller Magnat feiert in diesem Jahr den „großen runden“ Geburtstag. Anlässlich des Jubiläums legt die Traditionsfirma aus Pulheim zwei ihrer Bestseller in einer limitierten Serie auf – wie limitiert diese ist, sagt Magnat leider nicht. Beide Produkte werden in der neuen Ausführung „Jubiläums-Hochglanzgrau“ angeboten und sind mit einem Magnat-Logo zum 50-jährigen Jubiläum versehen.

Standlautsprecher Magnat Signature 507 50th Anniversary

Die Magnat Signature-Serie wurde 2019 eingeführt. Magnat wollte „den besten Lautsprecher der Serie, den Signature 507 Standlautsprecher“ zum 50-Jährigen neu auflegen. Laut Hersteller vereint der Signature 507 alle Magnat-Technologien und ist sowohl als Stereolautsprecher für Musik als auch als Frontkanal in einem Heimkinosystem bestens geeignet.

Die für diese Preisklasse üppige Bestückung mit zwei 170-mm-Tieftönern, einem 170-mm-Mitteltöner und gleich zwei Hochtönern, einem mit 30 mm, der andere mit 20 mm Durchmesser (als Superhochtöner eingesetzt), macht jedenfalls schon mal neugierig. Das Dual-Hochtönermodul mit den von Magnat so getauften fmax-Kalotten – mit einer Membran aus Kunstseide und einem computeroptimierten Hochtonflansch, der das Abstrahlverhalten optimieren und Kantenreflexionen vermeiden soll – ist Hi-Res-zertifiziert. Die Tief- und Mitteltöner sind mit beschichteten Papiermembranen und belüfteter Schwingspuleneinheit ausgestattet.

Zu haben sind die Magnat-Signature-507-Standlautsprecher für 699 Euro pro Stück.

Plattenspieler Magnat MTT 990 50th Anniversary

Der Magnat MTT 990 ist seit drei Jahren auf dem Markt. In der Jubiläumsedition kommen laut Hersteller Hightech-Materialien zum Einsatz. Genannt wird ein Plattenteller aus präzisionsgedrehtem Spezialpolymer und ein Gehäuse aus hochdichtem MDF – womit wahrscheinlich HDF gemeint sein dürfte.

Der Tonarm der Sonderedition ist 10 Zoll lang, aus speziell legiertem Aluminium gefertigt und besitzt Edelstahllager. Er kommt komplett mit einem MM-Tonabnehmersystem VM520EB von Audio Technica.

Die unverbindliche Preisempfehlung für den Magnat MTT 990 50th Anniversary beträgt 1.499 Euro.

