Gerade wenn es darum ging, einen authentischen Bühneneindruck zu vermitteln, konnte die Larsen 8 in unserem Test rundweg überzeugen. Nun hat John Larsen, Chef und Mastermind der schwedischen Lautsprechermanufaktur, ein neues Spitzenmodell entwickelt: die Larsen 9. Und genau die wird am kommenden Wochenende (02.+03.02.2019) auf den Norddeutschen HiFi-Tagen in Hamburg Europapremiere feiern.

„Diese Lautsprecher sind das beste, was Larsen jemals produziert hat. Kontinuierliche Verbesserung und grundlegendes Wissen über die Prinzipien von Stig Carlsson sind nach wie vor ein großer Teil des Konzeptes, aber dieses mal hat John Larsen edelste Materialien für die L9 ausgewählt“, so die Pressemeldung zum neuen Larsen-Flaggschiff. Zwar sei die L9 wie alle anderen Larsen-Modelle auch „einfach und pragmatisch“ gestaltet – was insbesondere darauf abstellt, dass die Lautsprecher direkt an der Rückwand positioniert werden sollen –, aber das Design stehe nun ganz in der Tradition des nordischen Möbelhandwerks; entsprechend hochwertig wirke das Outfit der neuen Larsen 9.

Die Kombination aus Positionierung an der Wand, speziell angewinkelten Treibern und dem bewussten Einsatz von Absorbern ermögliche „ein volles und tiefes, dreidimensionales Klangbild mit einem noch mal besseren Bühnenfeeling als bei den bisherigen Larsen-Modellen“, so der Tom Habke-Audiovertrieb. Zwei Basstreiber pro Box sollen dabei einen substanziellen und präzisen Tiefton bis hinunter auf 22 Hertz ermöglichen.

Preis Larsen 9: ab 12.000 Euro

Wo?

Holiday Inn, Billwerder Neuer Deich 14, 20539 Hamburg, Raum 134

Wann?

02.-03. Februar 2019, Samstag 10:00 – 18:00 Uhr / Sonntag 10:00 – 16:00 Uhr

Kontakt

Tom Habke Audiovertrieb

Feldkirchenring 52

22926 Ahrensburg



Telefon: +49(0)4102-6076057

E-Mail: kundenservice@tomhabke.de

Web: www.tomhabke.de