Der in der Schweiz beheimatete Audiohersteller Lange Loudspeakers ist bereits seit drei Jahrzehnten, genaugenommen seit 1992, aktiv. Bei Lange Loudspeakers werden Lautsprecher für den Studio- und Hifibereich entwickelt und hergestellt. In Deutschland werden die Produkte des Herstellers nun exklusiv über Axmann Audio mit Sitz in Bergisch Gladbach angeboten.

Lange Loudspeakers Yocto: Breitbänder mit Subwoofer-Unterstützung

Aktuell stellen die Schweizer eine interessante Kombi vor, bestehend aus einem Pärchen Breitbandlautsprecher namens Yocto (Bild oben) sowie einem aktiven Subwoofer namens Tera. Sowohl der Breitbänder als auch der Subwoofer sind in Gehäusen aus massivem Aluminium untergebracht.

Der Breitbänder kommt im geschlossenen Gehäuse mit Rundungen, die Kantenreflexionen verhindern sollen. Auch die störenden Einflüsse des rückwärtigen Schalls im Gehäuse will man eliminiert haben. Der Yocto verantwortet den Frequenzbereich ab 100 Hertz (24dB/Octave) aufwärts. Südwärts davon kommt der Subwoofer ins Spiel, der Tera ist mit zwei 10-Zoll-Basstreibern sowie einer Class-D-Endstufe ausgestattet, die 600 Watt liefert.

Axmann Audio nennt einen Einführungspreis von 8.900 Euro für ein Paar der Lange Yocto-Breitbänder sowie einen Preis von 7.900 Euro für den aktiven Subwoofer Lage Tera.

