Der in Duisburg ansässige Lautsprecherhersteller Acapella hat mit dem Unternehmen LaMusika einen Ableger gegründet, der – so die LaMusika-Website – Musikanlagen mit einem ganzheitlichen Ansatz konzipiert. LaMusika versteht sich aber auch als Freundeskreis, Austauschplattform und Netzwerk von Musikliebhabern und Musikern.

Am kommenden Samstag, den 11. April 2020 um 16 Uhr beschreiten die Duisburger neue Wege und bieten einen kostenlosen Workshop als Webinar an. Seien Sie live dabei, wenn die LaMusika-Betreiber gemeinsam mit dem Tonmeister, Audioentwickler und Inhaber des Plattenlabels Acousence Ralf Koschnicke spannende Einblicke in die Klassikproduktion geben. Koschnicke wird unter anderem über seine Referenzaufnahme der 15. Sinfonie von Dimtri Schostakowitsch (Duisburger Philharmoniker unter der Leitung von Jonathan Darlington) berichten.

Erfahren Sie, wie eine audiophile Aufnahme entsteht: von der Raumakustik und Mikrophonie über den Weg der Signale durch Wandler und Mischpult bis hin zum Mastering. Selbstverständlich stehen die Herren auch für Fragen der Teilnehmer zur Verfügung.

Eine Teilnahme am Webinar ist sowohl über Standard-PCs und MACs möglich, als auch per Smartphone oder Tablet. Hier geht es direkt zur Webinar-Sonderseite.

