Mit dem G100-W legt der Hersteller Lake People seinen Klassiker G100 für eine begrenzte Zeit neu auf. Der Kopfhörerverstärker ist bekannt für guten Klang, sehr geringes Rauschen und hochwertigen Innenaufbau. Doch was macht ihn so besonders?

Zum einen arbeitet er intern mit der vergleichsweise hohen Spannung von 60 Volt, wodurch er auch bei hochohmigen Kopfhörern nicht schlappmacht. Die Endstufen sind diskret aufgebaut und ebenfalls großzügig ausgelegt, wodurch sie selbst Magnetostaten standfest beliefern. Zur noch besseren Anpassung an den favorisierten Kopfhörer bietet der Lake People G100-W eine Pre-Gain-Funktion, mit der der Abhörpegel in fünf Stufen vorangepasst werden kann. So kann das Signal a priori abgeschwächt werden, um den Lautstärkeregler effektiver zu nutzen, oder verstärkt werden, um auch pegelhungrigen Kopfhörern Paroli zu bieten.

Für ein „angenehmes Regelgefühl“ kommt im Lake People G100-W das gut beleumundete Potenziometer RK 27 von Alps zum Einsatz. Eine laut Hersteller „überdimensionierte Stromversorgung“ mit Ringkerntrafo soll auch unter schwierigen Bedindungen Leistungsreserven für eine klare und verzerrungsfreie Darstellung zur Verfügung stellen. Der Frequenzgang wird als linear von 5 Hz bis 60 kHz (bei 0,5 dB Toleranz) angegeben. Mittels zweier 6,3-mm-Klinkenanschlüsse können mit dem Lake People G100-W zwei Kopfhörer gleichzeitig betrieben werden. Eingangsseitig stehen vergoldete XLR-Buchsen für symmetrischen Input oder ebenfalls vergoldete unsymmetrische Cinch-Anschlüsse zur Verfügung.

Auf wie viele Exemplare der Lake People G100-W limitiert ist, gibt die Pressemitteilung nicht bekannt.

Preis Lake People G100-W Kopfhörerverstärker: 399 Euro

Kontakt

Synthax GmbH

Semmelweisstraße 8

82152 Planegg



Telefon: +49(0)89 - 97 88 03 80

E-Mail: gmbh@synthax.de

Web: www.lake-people.de