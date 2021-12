Lake People Jubiläum: 35 Jahre „Tools statt Toys“

Bei Studiotechnikern wie HiFi-Aficionados gleichermaßen beliebt ist das am Bodensee angesiedelte Unternehmen Lake People, das seit 2009 auch die Marke Violectric führt und mit Niimbus zudem eine besonders kompromisslose Highend-Marke im Portfolio hat. Inzwischen sind die Lake People seit 35 Jahren aktiv – da darf man schon einmal gratulieren.

Lake People: Das Unternehmen

1986 ging es los, und zwar in einer Wohnung in Konstanz. Hier hat der Elektroingenieur, Gründer und Mastermind Fried Reim mit einem kleinen Team zunächst reine Studioelektronik produziert: Limiter, Noise Gates und Kopfhörerverstärker.

Über die Zeit ist das Lake-People-Team erheblich angewachsen – und ebenso das Produktportfolio (siehe hier unsere News zu den Niimbus-Kopfhörerverstärkern). Neben Kopfhörerverstärkern sind inzwischen D/A-Wandler, Vorverstärker, Kabel und einiges mehr im Programm. Was immer noch so ist wie damals: Alle Produkte werden weiterhin am Firmenstandort gefertigt, viele Zulieferteile stammen dabei aus Deutschland. Das obige Bild zeigt die Platinenbestückung eines Geräts in Handarbeit.

Dabei folgen laut Lake People Konzeption und Fertigung ganz einfachen Prinzipien – so soll etwa alles Überflüssige tunlichst weggelassen werden. Aus diesem Grunde würden alle zum Einsatz kommenden Komponenten und Bauteile sorgsam ausgewählt und hochwertig verarbeitet. Das Qualitätsversprechen des Unternehmens lautet somit auch, dass die Geräte ihren Besitzern über eine lange Lebensdauer treu bleiben. Und sollte sich einmal eine Störung ergeben, sei die Fehlerbehebung aufgrund des sauber strukturierten Schaltungsdesigns kein Hexenwerk.

Wir gratulieren zum Firmenjubiläum und wünschen weiterhin gutes Gelingen!

Kontakt

cma audio GmbH

Münchener Straße 21

82131 Gauting



E-Mail: gmbh@cma.audio

Web: https://www.violectric.de/