Neuigkeiten vom Highend-Distributor Soreal Audio: Ab sofort übernehmen die Bayern den Vertrieb der Röhrenelektronik von Kora High Fidelity aus Frankreich.

Eine Zeit lang war es ruhig um die Röhrengeräte aus Toulouse, so Danyel Rondthaler von Soreal, doch in jüngster Zeit seien alle Geräte komplett überarbeitet worden: Kora hat ein Team von Spezialisten an Bord geholt und nun nach einer langen Entwicklungsphase die sogenannte „Square Tube Technology“ auf den Markt gebracht.

Square Tube Technologie

Um die relativ schwache Verstärkung von Röhren zu kompensieren, verwendet die Square-Tube-Schaltung – wie der Name schon nahelegt – vier Röhren pro Stufe, was Verzerrungen deutlich minimieren soll. Außerdem entfällt bei Kora der sonst bei Röhrenverstärkern übliche Ausgangsübertrager mit seinen Problemen wie Phasendrehung etc. Das Signal am „Ende der Röhre“ sei identisch mit dem Signal, das an die Lautsprecher geliefert werde, so der Hersteller.

Dafür setzt Kora allerdings auch Transistoren ein, die den Lautsprechern den nötigen Strom „komplementär liefern, ohne das Verstärkersignal zu stören“, so die Franzosen – die ferner darauf bestehen, dass es sich dabei keinesfalls um eine gewöhnliche Hybridschaltung handelt. Die Kora-Verstärker seien vielmehr „echte Röhrenverstärker, die von Transistoren unterstützt werden“.

Die Square-Tube-Schaltung wird von zwei Hochspannungsschienen gespeist, die jeweils 250 Volt liefern. Die Stromversorgung stelle stets mehr Leistung zur Verfügung als für das Audiosignal benötigt werde, so Kora. Selbst wenn der Verstärker mit voller Leistung arbeitet, verbraucht er nur circa 20 % des potenziell Abrufbaren. Durch diese Überdimensionierung soll erreicht werden, dass die Verstärker immer in ihrer „Komfortzone“ arbeiten.

Kora – das Produktprogramm

Die Produktpalette von Kora umfasst neben dem Kora CD-Player 140, dem Kora DAC 140 und der Kora Phono Stage drei Vollverstärker und zwei Endstufen. Darüber hinaus bieten die Südfranzosen die Hochpegelvorstufe PR140 an, die fünf Quellen Zugang bietet und wahlweise mit einem DAC- oder Phono-Modul ausgestattet werden kann.

Die Preise reichen von 5.600 Euro für den Vollverstärker Kora TB140, der 2 x 70 Watt an 8 Ohm leistet, bis hin zu 16.500 Euro für die Endstufe Kora TA480 (2 x 200 Watt/8 Ohm).

Kontakt

SoReal Audio

Aresinger Straße 36

86561 Unterweilenbach



Telefon: +49(0)8445-2670030

E-Mail: info@soreal-audio.de

Web: https://www.soreal-audio.de/