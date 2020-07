Mit dem Modell The Fives stellt der Hersteller Klipsch seine ersten Stereo-Aktivlautsprecher mit HDMI-ARC-Anschluss vor. Das macht eine direkte Verbindung zu Fernsehgeräten und die Steuerung per TV-Fernbedienung möglich. Natürlich darf auch bei den Klipsch The Fives nicht das stilprägende Tractrix-Hochtonhorn fehlen – hier kommt es mit einer Titanmembran.

Das Horn wird ergänzt durch einen 4,5-Zoll-Langhub-Tieftöner. Verbaut sind eigens für dieses Modell entwickelte, integrierte Endstufen, die mithilfe ihrer Dynamic-Bass-EQ-Schaltung gestatten, den Klang über die mitgelieferte Fernbedienung an den persönlichen Geschmack ihrer Besitzer anzupassen. Insgesamt hat Klipsch dem Modell vier integrierte Endstufen mit einer Gesamtleistung von 160 Watt mitgegeben.

Die Signal-Zuspielung ist logischerweise nicht nur per HDMI möglich. Die Lautsprecher haben zusätzlich zwei Hochpegeleingänge, von denen einer – man höre und staune! – per Knebelschalter zum MM-Phono-Eingang umgeschaltet werden kann. Weiterhin an Bord sind ein optischer Digitaleingang, ein USB-Eingang und ein Bluetooth-Empfänger. Und über den Sub-Out kann ein externer Subwoofer beschickt werden.

Die Optik der The Fives ist von der legendären Klipsch-Heritage-Serie inspiriert – mit ausgesuchten Echtholzfurnieren und retro-angehauchten Schaltern und Reglern.

Preis Klipsch The Fives: 899 Euro

