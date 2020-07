Klipsch stellt mit der T5-II-True-Wireless-Modellreihe gleich drei neue kabellose In-Ear-Kopfhörer vor. Das Topmodell wurde in einer Kooperation mit McLaren Racing designt: Der Klipsch T5 II True Wireless Sport McLaren Edition kommt mit einer Vielzahl verschiedener Ohrpassstücke und bietet bis zu acht Stunden Akkulaufzeit. Das robuste und und ebenso wie der Kopfhörer feuchtigkeitsresistente (IP67) Ladecase bürgt für bis zu 24 Stunden zusätzliche Reserve. Das Ladecase wiederum kann per USB-C-Anschluss oder sogar drahtlos über das mitgelieferte Ladepad aufgeladen werden. Beim Design setzten Klipsch und McLaren Racing auf die Mc-Laren-Markenfarbe Papaya Orange sowie markante Kohlefaserakzente. Zusätzlich gibt’s ein metallenes Echtheitszertifikat mit gravierter Seriennummer.

Der Klipsch T5 II True Wireless Sport bietet technisch die gleichen Features, kommt aber ohne Wireless-Lade-Pad. Und wer es noch günstiger mag, der setzt auf den Klipsch T5 II True Wireless, die zweite Generation des erfolgreichen T5-Modells: Eine im Vergleich zum Vorgänger 25% kleinere Bauform, neu entwickelte Signalantennen, eine Wiedergabedauer von ebenfalls bis zu acht Stunden sowie ein Ladecase aus gebürstetem Metall (abermals 24 Stunden zusätzliche Akkulaufzeit) zählen zu den Features.

Wer mag, der kann die kostenlose Klipsch Connect App für Android und iOS herunterladen, sie gestattet die komfortable Einstellung des Klangs und macht Softwareupdates möglich. Außerdem informiert sie über den Batterieladezustand und beinhaltet eine Quickstart-Anleitung.

Erhältlich sind die drei Modelle ab September. Den Klipsch T5 II True Wireless gibt’s in den Farben Gunmetal und Silber, den Klipsch T5 II True Wireless Sport in Schwarz, Weiß und Grün – und der Klipsch T5 II True Wireless Sport McLaren Edition kommt in Papaya Orange.

Preise:

Klipsch T5 II True Wireless Kopfhörer: 199 Euro

Klipsch T5 II True Wireless Sport Kopfhörer: 229 Euro

Klipsch T5 II True Wireless Sport McLaren Edition Kopfhörer: 279 Euro

Web: www.klipsch.com/products/t5-ii-true-wireless-earphones-mclaren