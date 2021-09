Seit 75 Jahren am Markt, vom berühmten Klipschorn hat wohl fast jeder schon mal gehört, bringt Klipsch seit 2007 auch Kopfhörer an den Start. Mit dem Klipsch T5 II True Wireless ANC-Kopfhörer gibt es nun eine überarbeitete und um Active Noise Cancelling ergänzte Fassung des Erfolgsmodells T5 True Wireless. Er soll – so die Pressemitteilung – den „legendären Klipsch-Sound“ mit ungestörtem Hörvergnügen verbinden.

Klipsch T5 II True Wireless ANC: technische Details

Ausgestattet sind die In-Ears mit neu entwickelten dynamischen Treibern, die einen lebendigen Klang mit kräftiger Tieftonwiedergabe leisten sollen. Das aktive Noise Cancelling analysiert die von zwei separaten Mikrofonen eingefangenen Umgebungsgeräusche, wobei ein Mikrofon nach innen und eines nach außen zielt. Dadurch soll eine besonders effektive Geräuschunterdrückung gewährleistet werden. Ein Transparenzmodus gestattet, das ANC kurzfristig abzuschalten, sodass Geräusche zum Besitzer des In-Ears vordringen – beispielsweise für Ansagen am Bahnhof oder einen kurzen Schnack mit Freunden. Eine avancierte, mit sechs Mikrofonen ausgestattete Freisprecheinrichtung ist natürlich auch mit an Bord.

Für guten Sound ist natürlich nicht zuletzt der richtige Sitz von In-Ears entscheidend. Daher werden die Klipsch T5 II True Wireless ANC mit insgesamt sechs Paar verschiedenen Ohraufsätzen geliefert. Mit der Softwaretechnologie Bragi Moves ist es möglich, die Kopfhörer komplett berührungsfrei zu bedienen – zum Beispiel durch Nicken oder Kopfschütteln. Wer mag, kann auch einen Sprachassistenten nutzen.

Klipsch gibt für die In-Ears eine Akkulaufzeit von sieben Stunden (ohne ANC) bzw. fünf Stunden (mit ANC) an. Das mitgelieferte Ladecase sorgt für drei zusätzliche Ladezyklen, bevor es an die Steckdose muss.

Sportlich, sportlich: die McLaren-Edition des Klipsch T5 II True Wireless ANC

Ach ja: Wer mag, kann auch die „McLaren Edition“ ordern – mit Originalfarben und Materialien aus dem Rennsport. Diese Edition kommt in „Papaya Orange“ sowie Carbon-Optik und zeigt auf dem Ladecase ein Reifenprofil. Außerdem enthält die Sonderedition ab Werk ein Qi-kompatibles Pad, mit dem sowohl das Klipsch-Ladecase als auch ein weiteres Smartphone gleichzeitig geladen werden können.

Preise:

Klipsch T5 II True Wireless ANC: 349 Euro

Klipsch T5 II True Wireless ANC McLaren Edition: 439 Euro

