Neues aus Indianapolis: Der Traditionshersteller Klipsch stellt gleich zwei neue mobile Soundlösungen für sommerliche Ausflüge vor: einen Wireless-Lautsprecher und einen ebenfalls mit Wirelesstechnologie ausgestatteten Kopfhörer.

Wireless-Lautsprecher: Klipsch Heritage Groove

Dieser kompakte Lautsprecher wiegt schmale 900 Gramm und ist mit einem Drei-Zoll-Breitbänder sowie zwei Passivmembranen an den Gehäuseseiten ausgestattet. Musik kann wahlweise via Bluetooth oder über den Stereoklinkeneingang zugespielt werden. Ein Mikrofon ist übrigens ebenfalls an Bord, sodass der Heritage Groove per Bluetooth auch als Freisprecheinrichtung genutzt werden kann.

Die Akkulaufzeit beträgt laut Hersteller rund acht Stunden. Und wie es sich für Klipsch gehört, wurde beim Gehäuse auf Echtholzfurniere, „echte“ Bedienknöpfe und Vintage-Look in Schwarz oder Walnuss Wert gelegt.

Preis Klipsch Heritage Groove: 149 Euro

True Wireless Kopfhörer: Klipsch T5 II TW

Die kabellosen In-Ears folgen auf die erfolgreichen T5 True Wireless, sie sind aber kleiner und leichter und haben außerdem eine verbesserte Antenne für den Bluetooth-Empfang im Vergleich zum Vorgängermodell. Geliefert werden sie in einem eleganten Ladecase, dessen Rundungen an ein ikonisches Benzinfeuerzeug erinnern und das mit einem USB-C-Anschluss zum Aufladen ausgestattet ist.

Die Ohrhörer kommen mit dynamischen 5-mm-Treibern und einer Systemakkulaufzeit von 32 Stunden (acht Stunden für die Ohrhörer, dreimal Nachladen per Ladecase). Anders als der obengenannte Lautsprecher sind die Kopfhörer IP67-zertifiziert, damit also staub- und wasserresistent. Ein Transparency-Modus gestatte das Durchlassen von Außengeräuschen. Sie sind in den Farbvarianten „Gunmetal“ und Silber erhältlich.

Preis Klipsch T5 II True Wireless: 179 Euro

Kontakt

Osiris Audio AG

Borsigstraße 32

65205 Wiesbaden



Telefon: +49(0)6122-727 60-0

E-Mail: shop@osirisaudio.de

Web: https://osirisaudio.de/