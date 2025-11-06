Nubert bietet bis zu 19 % Nachlass: Klangvorteil-Wochen 25

Nubert begeht sein Unternehmensjubiläum mit einer besonderen Verkaufsaktion: Unter dem Titel „Klangvorteil-Wochen“ senken die sonst gar nicht so leicht weichzuklopfenden Schwaben für einen begrenzten Zeitraum die Preise auf zahlreiche Lautsprecher- und Elektronikmodelle. Die Angebote laufen vom 3. November bis 7. Dezember.

Für Einsteiger und Highender

Zu den hervorgehobenen Angeboten zählt der highendige Nubert nuPower A, ein leistungsstarker Class-A-Stereo-Endverstärker, der derzeit mit 19 % Preisnachlass für 3.249 Euro (statt 3.990 Euro) erhältlich ist. Ebenfalls rabattiert ist die Nubert XS-8500 RC, eine Soundbar mit integriertem Subwoofer und automatischer Raumkorrektur, die nun für 1.699 Euro statt 1.969 Euro angeboten wird. Für Einsteiger bietet der passive Kompaktlautsprecher Nubert nuBoxx B-40 einen preisgünstigen Zugang in die Nubert-Produktwelt; er ist aktuell für 229 Euro/Stück (statt 278 Euro) erhältlich.

Schnäppchen live

Und es stehen noch 11 weitere hochwertige Komponenten parat, die sich zu besonders günstigen Kursen nach Hause locken lassen – die komplette Liste finden Sie hier: https://www.nubert.de/sale/aktionen

Die Preisreduzierungen gelten ausschließlich im genannten Zeitraum und nur solange der Vorrat reicht.

Kontakt

Nubert electronic GmbH

Nubertstraße 1

73529 Schwäbisch Gmünd



Telefon: +49(0)7171-8712-0

E-Mail: info@nubert.de

Web: https://www.nubert.de/