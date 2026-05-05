Klangsymposium auf Burg Grünsberg: Live trifft Technik

Im schönen Frankenland, auf der Burg Grünsberg bei Nürnberg, trifft historische Kulisse auf moderne Audiotechnik: Das nunmehr zum zweiten Mal stattfindende Klangsymposium widmet sich erneut der spannenden Schnittstelle zwischen professioneller Studiotechnik und High-End-HiFi – und macht das Ganze nicht nur hörbar, sondern erlebbar.

Konzept und Konzert

Im Mittelpunkt steht ein Konzept, das Theorie und Praxis eng miteinander verzahnt: Besucher können eine Live-Aufnahme miterleben und diese direkt im Anschluss über verschiedene HiFi-Systeme hören und so nachvollziehen, wie nah hochwertige Wiedergabeketten tatsächlich an das Original heranreichen. Ergänzt wird das Programm durch Vorträge, Hörsessions, persönliche Gespräche und zahlreiche Gelegenheiten zum direkten Vergleich.

Ein besonderes Highlight ist sicherlich besagtes Live-Konzert des Gitarristen Alex Boldin, dessen Performance vor Ort aufgezeichnet wird. Gemeinsam mit dem Produzenten – und Hauptveranstalter des Klangsymposiums – Igl Schönwitz entsteht so ein unmittelbarer Einblick in moderne Aufnahmepraxis. Die anschließende Wiedergabe der 96 kHz/24-Bit-Aufnahme über verschiedene Anlagen macht hörbar, wie unterschiedlich Systeme mit dem identischen Ausgangsmaterial umgehen.

Breite Palette

Neben diesem Live-Erlebnis bietet das Symposium eine breite Palette weiterer Inhalte: von fundierten Einblicken in hochwertige Vinyl-Wiedergabe über die Präsentation aktueller Lautsprecherentwicklungen bis hin zu praxisnahen Themen aus der Studiotechnik. Besucher können zudem Schallplatten mitbringen und reinigen lassen, sich durch ausgewählte Vinyl-Angebote stöbern oder im direkten Austausch mit Entwicklern und Herstellern tiefer in die Materie eintauchen.

Auch die Liste der Beteiligten zeigt, wie breit das Spektrum angelegt ist. Neben Gastgeber Igl Schönwitz sind unter anderem Stefan Sehring (Sehring Audio), Hermann Gier (SPL), Robert Suchy (Clearaudio), Ralf Wölfel (Ars Machinae) und Thomas Kunzler (Bauer Audio) vor Ort. Sie geben Einblicke in ihre jeweiligen Fachgebiete – von Lautsprecherentwicklung über Studiotechnik bis hin zu analoger Wiedergabe und Systemaufstellung.

Preview

So wird etwa Stefan Sehring seine neue 900er-Serie zur exklusiven Premiere mitbringen – wer sich darauf schon mal ein wenig einstimmen möchte: Herr Igl Schönwitz, Betreiber der Amazing Sound Studios, Veranstalter des Klangsymposiums und YouTube-Gesicht des „The Soundphile“-Kanals, hat über die Lautsprecher von Sehring Audio ein Video gedreht.

Gut geplant

Das Veranstaltungskonzept verteilt sich auf mehrere Bereiche der Burg: Während im Konzertsaal das zentrale Programm inklusive Live-Aufnahme und Vorträgen stattfindet, lädt der Kreuzgewölbesaal zum Austausch ein. Im „Hörwohnzimmer“ werden Anlagen unter realistischen Wohnraumbedingungen vorgeführt, und in der Tonstudio-Regie lässt sich professionelle Studiotechnik aus nächster Nähe erleben.

Das detaillierte Tagesprogramm reicht von der Einführung am Vormittag über Fachvorträge und das Live-Konzert bis hin zu freien Hörsessions und Vergleichsmöglichkeiten am Nachmittag. Ergänzt wird das Ganze durch eine entspannte Atmosphäre mit Verpflegung vor Ort – ganz bewusst als Mischung aus Fachveranstaltung und Treffpunkt für Musikbegeisterte konzipiert.

Wichtig zu wissen

Die Veranstaltung ist auf 50 Teilnehmer beschränkt. Tickets kosten 20 Euro und sind ausschließlich im Vorverkauf erhältlich – und zwar hier.

Wann?

Samstag, 16. Mai 2026, 09 – 18 Uhr

Wo?

Igl Schönwitz Audio Consulting

Burg Grünsberg 1 | Altdorf bei Nürnberg