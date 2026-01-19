Wenn Musik, Technik und „Aufführungsort“ zu einer Einheit verschmelzen, entsteht etwas Besonderes. Vom 27. bis 29. März 2026 feiert das Klangschloss sein 20-jähriges Bestehen und lädt in die einzigartige Atmosphäre von Schloss Greifensee und dem Landenberghaus ein – zu konzentriertem Hören, persönlichen Begegnungen und musikalischen Momenten.

20 Jahre Tradition – und neue Formate

Seit zwei Jahrzehnten ist die Hifi-Messe im Klangschloss Greifensee ein Treffpunkt für audiophile Musikfreunde, die Technik und Musik in einem ungewöhnlichen Rahmen erleben möchten. Auch 2026 setzt die Veranstaltung auf ihren charakteristischen Mix aus exklusiven High-End-Anlagen, Fachvorträgen, einer Vinylbörse und Formaten, die das bewusste Hören in den Mittelpunkt stellen. Neuere Programmpunkte wie die „Blind Dates“, bei denen mit Augenbinden gehört wird, ergänzen die etablierten Bestandteile und lenken den Fokus konsequent auf das auditive Erleben.

Streng puristisch

Ein zentraler Bestandteil der Messe sind erneut die „Landenberg Sessions“, die seit 2022 zu den prägenden Elementen des Klangschlosses zählen. An jedem der drei Messetage wird im akustisch herausragenden Saal des Landenberghauses ein Ensemble vor Publikum aufgenommen. Die Aufzeichnungen erfolgen streng puristisch in Zweikanalstereofonie, mit der von Jürg Jecklin entwickelten Jecklin-Scheibe – direkt auf Tonband. Das Ergebnis ist die mittlerweile fünfte straight2tape-Doppel-LP, mit der das Vermächtnis von Tonmeister Jürg Jecklin konsequent weitergeführt und stilistisch behutsam erweitert wird.

Die Künstlerinnen: live vs. reproduziert

Die Landenberg Sessions 2026 stehen im Zeichen dreier Sängerinnen aus unterschiedlichen Genres und Sprachräumen. Am Freitag ist die Münchner Jazzsängerin Stefanie Boltz zu hören, am Samstag die Bündner Singer-Songwriterin Martina Linn und am Sonntag die in Zürich lebende Argentinierin Marcela Arroyo. Die jeweils erste Session des Tages wird später über sämtliche ausgestellten High-End-Anlagen gestreamt, ergänzt um eine von den Ausstellern kuratierte Playlist. Der direkte Vergleich von Live-Mitschnitt und Wiedergabe über unterschiedliche Systeme gehört damit zu den besonderen, in dieser Form seltenen Hörerfahrungen der Messe.

Highend-Systeme mit Heimspiel

Im Mittelpunkt des Klangschlosses Greifensee stehen jedoch weiterhin die sorgfältig zusammengestellten High-End-Anlagen, die sich in den Räumen des Schlosses und des Landenberghauses entfalten. Viele der gezeigten Komponenten stammen von Schweizer Herstellern, einige sogar aus dem näheren Umfeld des Zürcher Oberlands, wie die Messeorganisatoren betonen, und ermöglichen einen Einblick in unterschiedliche Klangphilosophien.

Und sonst so?

Neben den Lautsprecher-Setups bietet die „Kopfhörer-Küche“ Gelegenheit, hochwertige Kopfhörer konzentriert zu testen. Die Doppel-LP der Landenberg Sessions 2025 feiert zudem ihre Messepremiere und ist ebenso wie frühere Session-Veröffentlichungen vor Ort zu Sonderkonditionen erhältlich.

Eintrittskarten

Zum 20-jährigen Jubiläum setzt der Veranstalter auf ein bewusst einfaches Ticketmodell: Ein einziges Eintrittsticket für 30 Schweizer Franken (rund 32 Euro) gilt an allen drei Tagen und berechtigt zum Besuch sämtlicher Veranstaltungen. Hier geht’s direkt zum Ticketkauf.

Wann?

Freitag, 27. März 2026, 10 – 19 Uhr

Samstag, 28. März 2026, 10 – 19 Uhr

Sonntag, 29. März 2026, 10 – 17 Uhr

Wo?

Schloss Greifensee

Im Städli | CH-8606 Greifensee

Web:

https://www.klangschloss.ch/