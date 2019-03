Es ist mal wieder soweit: Zum inzwischen vierzehnten Mal findet im schweizerischen Greifensee der „HiFi-Gipfel“ Klangschloss statt.

Das Visual zur Veranstaltung ist aus gutem Grund purpurfarben: Die Referenz ist Purple Haze von Jimi Smith, der vor 50 Jahren seinen unvergessenen Woodstock-Auftritt hinlegte.

Neben harter Rockmusik gibt’s im Klangschloss Greifensee aber auch zarte Zwischentöne. Das Angebot sei breitgefächert, so die Pressemitteilung; es gebe die ganze Bandbreite vom Manufakturprodukt bis hin zur großen Weltmarke, von analog bis digital. Neben einem Hauptraum auf der HiFi-Messe, wo vier hochkarätige Partner einen High-End-Showcase aufgebaut haben, gibt es intimere Vorführungen in atmosphärischen Räumen, wo heuer einige klingende Namen erstmals zu sehen und hören sind, zum Beispiel Wilson Audio mit Audio Research und D’Agostino, aber auch KEF und Arcam.

Ebenfalls durchgesetzt hat sich das auch bei anderen HiFi-Messen praktizierte Konzept einer „Veranstaltung in der Veranstaltung“ speziell für Kopfhörer. So finden wir in der Schlossküche die Kopfhör-Küche mit einem einheitlich laufenden Musikprogramm, das es ermöglicht, diverse Kopfhörer unmittelbar miteinander zu vergleichen. Dabei sind unter anderem die Marken Audeze, Stax, Hifiman, Focal, Ergo und Denon.

Obendrauf gibt’s im Klangschloss Greifensee eine Schallplattenbörse inklusive Schallplattenwaschservice von MHW Audio – und eine gut bestückte Bar mit erlesenen Weinen. Bei gutem Wetter wird die Schlossterrasse eröffnet. Es ist übrigens keine Anmeldung erforderlich. Der Eintrittspreis der HiFi-Messe beträgt 10 Schweizer Franken (CHF), er beinhaltet einen Getränkebon.

Wann und wo?

Samstag 30. März: 10:00 Uhr – 19:00 Uhr

Sonntag 31. März: 10:00 Uhr – 17:00 Uhr

Schloss Greifensee

Im Städtli, CH-8606 Greifensee

Web:

https://www.klangschloss.ch/