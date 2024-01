Im wunderschönen Allgäu residiert das Unternehmen Klang Architekt – es handelt sich dabei um einen ambitionierten Fachhändler, der nicht nur fertige Audiolösungen anbietet, sondern seinen Kundinnen und Kunden ebenso dabei hilft, die Performance der heimischen Wiedergabekette zu optimieren. Das erfolgt individuell oder in Form von Workshops.

Erster Workshop in 2024: Die Verstärkerlegende „ASR Emitter“ in verschiedenen Varianten und Ausbaustufen

Beim ersten Workshop der Klang-Architekten in diesem Jahr geht es allerdings um den legendären Vollverstärker ASR Emitter. Während des „Emitter Day“, so der offizielle Titel des Workshops, den man auch von den ASR-Events in Herborn her kennt, werden die unterschiedlichen Inkarnationen dieses Ausnahme-Amps auf die Bühne gebeten.

Zu hören sind sowohl der Ur-Emitter (ausführlicher fairaudio-Test) als auch der Emitter 2 (ebenfalls bei uns im Test) sowie der brandneue Emitter der Version 2024. Wer diese Verstärker kennt, weiß, dass man sich im Grunde endlos über sie unterhalten kann – so eigen und vielseitig ist deren Technik. Neben einem reinen Versionsvergleich besteht zudem die Möglichkeit, die Emitter-Verstärker mit und ohne externes Akku-Netzteil zu hören sowie die große Phonostufe ASR Phono-Basis zu erleben.

Die Mitspieler

Als kongeniale Spielpartner gehen zum einen die französischen Triangle Signature Alpha an den Start, zum anderen die gerade sehr angesagten Børresen-Lautsprecher aus Dänemark – und zwar das Modell X3. Natürlich sind auch die Quellgeräte von erster Güte, wie beispielsweise ein Analoglaufwerk von LaMusika, ein Streamer/DAC von Aavik sowie ein CD-Spieler von Electrocompaniet.

Veranstaltungsrahmen & Anmeldung

Die Vorführungen leitet der Klang-Architekt Marcel Reski, fürs leibliche Wohl sorgen kleine Snacks und Kaffee-Spezialitäten. Weitere Workshops werden im Laufe des Jahres folgen.

Das Team des Klang Architekten würde sich über eine verbindliche Anmeldung unter https://www.der-klangarchitekt.de/workshops/ freuen. Es gibt insgesamt vier Vorführungen zwischen denen man wählen kann, die jeweils zwei Stunden dauern.

Wann?

Samstag, 10. Februar 2024

Vorführungsbeginn: 10 Uhr, 12 Uhr, 14 Uhr und 16 Uhr

Wo?

Siehe Kontaktadresse unten. Parkplätze sind direkt vor der Tür vorhanden.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Kontakt

Der Klang Architekt

Reinhartser Straße 18 B

87437 Kempten

Deutschland

Telefon: +49(0)831-5700 3760

E-Mail: mail@der-klangarchitekt.de

Web: http://www.der-klangarchitekt.de/