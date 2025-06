Der Eltviller Vertrieb ATR – Audio Trade erweitert sein Portfolio um eine feste Größe der internationalen High-End-Szene: Ab sofort übernimmt ATR den exklusiven Vertrieb der audiophilen Kabel des US-Herstellers Kimber Kable.

Kimber Kable: Legende seit den 1970er-Jahren

Die Marke aus Utah genießt unter HiFi-Fans Kultstatus. Der Grund: Gründer Ray Kimber verfolgte ab Ende der 1970er-Jahre einen neuen und eigenständigen Ansatz, um klangschädliche Einstreuungen in Audiokabeln zu minimieren.

Ungeschirmt – aber geflochten

Statt klassischer Abschirmung setzt Kimber auf eine spezielle Flechtgeometrie der Leiter, die elektromagnetische Interferenzen effektiv unterdrücken soll – ohne negative Auswirkungen auf das Nutzsignal. Das Prinzip ist von der Gründung im Jahre 1979 bis heute Grundlage aller Kimber-Kabel.

Ob das bekannte Lautsprecherkabel Kimber 4PR, das günstige Kimber PBJ oder die kompromisslose Kimber-Select-Serie mit Teflon-Isolierung und Silberleitern: Kimber fertigt in der eigenen Manufaktur in Ogden, Utah – mit hohem Anteil an Handarbeit und auf speziell entwickelten Maschinen. Zum Portfolio gehören heute neben Lautsprecher- und Signalkabeln auch Strom-, USB-, HDMI- und Netzwerkkabel sowie professionelle Lösungen für Medieninstallationen.

Neugierig geworden? Dann lesen Sie doch einmal unsere ausführlichen Testberichte zu den Kimber-Kable-Verbindern!

