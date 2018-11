Warum eigentlich aufhören, wenn’s am schönsten ist? Wie wir bereits berichteten, ist der in Bergisch Gladbach ansässige Hersteller Kii Audio mit seinem Kompaktlautsprecher Kii Three sowie dem aktiven Erweiterungsmodul BXT auf einer ausführlichen Tournee. Nun gibt es neue Termine bzw. Näheres zu Ort und Zeit:

Vom 29. November bis 1. Dezember 2018 beherbergt der HECstore (Home Entertainment Concept Store) in München die Lautsprecher aus dem Hause Kii. Gemeinsam mit Vertretern des Herstellers sollen die vielfältigen Möglichkeiten aufgezeigt werden: So werden beispielsweise das technische Design erklärt, ein Klangvergleich zwischen analogen und digitalen Quellen durchgeführt oder auch die Möglichkeiten der Klangregelung und vieles mehr vorgeführt. Donnerstag und Freitag können die Schallwandler zwischen 12 und 18:30 Uhr besichtigt werden, am darauffolgenden Samstag zwischen 11 und 15 Uhr. Für die Workshops gibt es keine festen Uhrzeiten – einfach vorbeikommen und sobald sich genügend Interessenten eingefunden haben, geht’s los.

Wo? – HECstore in der Ottostraße 3, 80333 München



Am 6. Dezember 2018 von 18 bis 22 Uhr wiederum lädt die Cobra Art Galerie im Düsseldorfer stilwerk ein. In Zusammenarbeit mit CM-Audio, Jessen High End Hifi Technik und Ars Gustandi empfängt Kii Audio Gäste zu einem besonderen Erlebnis getreu der Devise Klang, Wein, Kunst. Exklusive Ausstellungsstücke von renommierten Künstlern wie beispielsweise Karin Vermeer und James Chiew bilden einen ästhetischen Rahmen für die Präsentation der Kii Three und Kii Three BXT. Sie ahnen es bereits: Feine Weine des Händlers Ars Gustandi setzen dem Erlebnis noch die genussvolle Krone auf. Eine Anmeldung wird empfohlen.

Wo? – Cobra Art/stilwerk in der Grünstraße 15, 40212 Düsseldorf

