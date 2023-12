Wie wir vom Berliner Fachhändler Max Schlundt Kultur Technik erfahren, gibt es kurz vor Weihnachten ein feines, hörenswertes Event: Max Schlundt konnte sich nämlich vorab zwei Exemplare der nagelneuen Kii Seven ergattern, die ab 2024 lieferbar sein werden – und lädt zum ausgiebigen Probehören ein.

Kii Seven: Ambitioniertes Aktivsystem

Im Jahre 2015 stellte Kii Audio mit der Kii Three ein aktives Lautsprechersystem vor, das unter anderem mit einer speziellen Chassisanordnung und einer raffinierten digitalen Entzerrung aufwartet – und so etwas wie ein highendiger Verkaufsschlager wurde. fairaudio begrüßte bereits die ursprüngliche Kii Three sowie die um Bassmodule erweiterte Kii Three BXT zum ausführlichen Test.

Die neue, preislich günstiger gehaltene Kii Seven kündigten wir im Oktober kurz an (siehe News Kii Seven): Ein kompaktes All-in-One-System mit einer Streamingoption an Bord, das auch multiroomfähig ist – bis zu zwölf Kii-Speaker lassen sich einfach per App verwalten. Nativ unterstützt werden wichtige Musikdienste wie Spotify Connect, Tidal Connect und Qobuz, alternativ ist es zudem möglich, Musik über Bluetooth oder Apple AirPlay 2 wiederzugeben. Nicht zuletzt verfügt die Kii Seven auch über kabelgebundene analoge und digitale Anschlussmöglichkeiten.

Das Event bei Max Schlundt Kultur Technik

Am dritten Dezemberwochenende bietet sich Musikliebhabern die Möglichkeit, die Kii Seven ausgiebig in Aktion zu erleben; die Kii Three sowie das BXT-System sind ebenfalls spielbereit. Für Speis und Trank ist natürlich gesorgt. Max Schlundt bittet insbesondere für die Sonntags-Vorstellung um Anmeldung per Telefon oder E-Mail.

Wann?

Samstag, 16.12.2023, 13 – 20 Uhr

Sonntag, 17.12.2023, 13 – 20 Uhr.

Wo?

Max Schlundt Kultur Technik

Living Berlin (vormals Stilwerk) | Kantstr. 17 | 10623 Berlin

Kontakt

Max Schlundt Kultur Technik

Kantstraße 17

10623 Berlin

Deutschland

Telefon: +49(0)30-31 51 53 40

E-Mail: info@maxschlundt.de

Web: https://www.maxschlundt.de