Kii SEVEN ab sofort mit Qobuz Connect

Das aktive Musiksystem SEVEN von Kii Audio erhält mit einem kostenlosen Firmware-Upgrade eine wichtige Erweiterung: Die Unterstützung von Qobuz Connect. Nutzerinnen und Nutzer können dadurch direkt auf ihre Qobuz-Bibliothek zugreifen, ohne auf zusätzliche Hardware oder einen externen Streamer angewiesen zu sein.

Qobuz-Integration: Noch mehr Auswahl beim Streaming

Neben bereits integrierten Diensten wie Spotify Connect und Tidal Connect erweitert Qobuz Connect die Liste der verfügbaren nativen Streamingoptionen für hochauflösende Wiedergabe. Das Update steht ab sofort zur Verfügung und ist über die Internetverbindung der Kii SEVEN direkt installierbar. Neuauslieferungen der Streaminglautsprecher kommen mit Beginn September 2025 bereits ab Werk mit Qobuz-Kompatibilität.

Kontrolliert – auch in „schwierigen“ Räumen

Die Kii SEVEN – hier unsere Kurzvorstellung – arbeitet herstellertypisch mit der hauseigenen „Active Wave Focusing“-Technologie, die durch kontrollierte Abstrahlung Unzulänglichkeiten der Raumakustik unwirksamer werden lässt, sprich störende Einflüsse des Hörraums auf das Klangbild minimiert. Die Funktionen des Lautsprechers lassen sich sowohl über ein rückseitiges Touchpad steuern als auch über die Kii HOME App.

