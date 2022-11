Der Hersteller Kii Audio hat gute Nachrichten für alle diejenigen, die sich für die gut beleumundeten Lautsprecher des Hauses interessieren. Zum einen gibt es die Kii-Audio-Modelle jetzt in vier neuen, zusätzlichen Farben – und außerdem werden die Endpreise für Verbraucher gesenkt, Made in Germany sei Dank!

Kii Audio Three Lautsprecher: Neue Farbwelten

Man kann Kii Audio nicht vorwerfen, bisher in Bezug auf Farbvarianten unkreativ gewesen zu sein: So war die Kii Three – hier übrigens bei uns im ausführlichen Test – neben klassischen Ausführungen in Strukturlack-Weiß oder -Dunkelgrau schon eine ganze Weile lang in zehn weiteren Lack- bzw. Farbvarianten erhältlich. Nun gibt’s Nachschlag – in Form der vier Lackvarianten „Rosso Corsa“, Iced Titanium Metallic“, „Iced Sapphire Metallic“ und „Iced Green Metallic“. So bunt die unterschiedlichen Gehäusevarianten auch sind – als Ruhepunkt fürs Auge kommen die Einfassungen der Chassis stets in schwarz eloxiertem Alu.

Kii Audio Three Lautsprecher: Kurze Lieferketten, reduzierte Preise

Damit nicht genug: Im August 2022 wurde die neue Manufaktur in Hamminkeln in Betrieb genommen (lesen Sie dazu unseren Firmenbericht!). Durch die, so Kii Audio, moderne Produktionsstätte mit kurzen Wegen und effektiver Qualitätskontrolle habe man die Produktionskosten senken können. Diesen Preisvorteil gibt Kii Audio an seine Kunden weiter.

Für die kompakte Kii Three inklusive Kii Control in Strukturlack-Weiß oder -Dunkelgrau werden nun 15.775 Euro berechnet, die modulare Standvariante Kii Three BXT kostet 29.775 Euro. Die zwölf Premiumlackierungen sind bei der Kii Three für 2.000 Euro und bei der Kii Three BXT für 4.000 Euro Aufpreis realisierbar.

